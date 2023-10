Britney Spears mogła to zrobić! Prawie zagrała w "Pamiętniku"

Britney Spears wspomina karierę aktorską.

Zwiastun filmu "Pamiętnik"

. Udzielając wywiadów ujawnia soczyste szczegóły, które opisała w książce. W rozmowie z magazynem People opowiedziała o swojej karierze aktorskiej. Spears ujawniła, że aktorstwo sprawiało jej sporo problemów. Nie potrafiła bowiem oddzielić siebie od granej postaci. Przywołała sytuację zW rzeczywistości jednak Spears miała szansę na kolejną rolę. Tym razem. Była bowiem kandydatką do roli młodej Allie.I to McAdams ostatecznie otrzymała angaż. Spears dzisiaj mówi, że było to błogosławieństwo. Jest przekonana, że znów zatraciłaby się w granej postaci i przestała być sobą. Piosenkarka twierdzi, że tak nie da się żyć. Po pewnym czasie po prostu przestaje się odróżniać fikcję od rzeczywistości. Zamiast tego zajęła się pracą nad kolejnym albumem i uważa, że dobrze, że tak się stało.Czy Britney Spears byłaby lepsza od Rachel McAdams ? Na to pytanie nigdy nie znajdziemy odpowiedzi.to jeden z najbardziej kochanych przez widzów filmów o miłości. Opowieść rozgrywa się na dwóch planach czasowych. W przeszłości, kiedy Allie i Noah są młodzi i zakochani, ale dzieli ich status społeczny i ekonomiczny. Druga płaszczyzna rozgrywa się wiele dekad później. Miłość wciąż łączy dwójkę bohaterów, lecz tym razem na drodze ich szczęścia staje okrutna diagnoza.