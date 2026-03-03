Newsy Filmy Inne Bruce Campbell wyznał, że walczy z nowotworem. Wydał oświadczenie
Inne / Filmy

Bruce Campbell wyznał, że walczy z nowotworem. Wydał oświadczenie

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Bruce+Campbell+walczy+z+nowotworem.+Aktor+z+serii+%22Martwe+z%C5%82o%22+napisa%C5%82+o%C5%9Bwiadczenie-165433
Bruce Campbell wyznał, że walczy z nowotworem. Wydał oświadczenie
źródło: Getty Images
autor: Desiree Navarro
Bruce Campbell, znany m.in. z serii "Martwe zło", poinformował fanów, że zdiagnozowano u niego nowotwór. Aktor przekazał wiadomość w mediach społecznościowych, podkreślając, że jego stan jest możliwy do leczenia, ale nie w pełni uleczalny.

TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ


Campbell o swoich planach



67-letni dziś aktor napisał na platformie X oświadczenie, w którym przyznał, że informacja była dla niego szokiem. Jednocześnie zaznaczył, że nie zamierza wchodzić w szczegóły dotyczące stanu zdrowia. Campbell wyjaśnił, że leczenie wymusi zmiany w jego zawodowych planach -  aktor ograniczy występy publiczne, udział w konwentach i część pracy, by skupić się na leczeniu. Jego celem jest powrót do sił latem, tak aby jesienią móc promować nowy film "Ernie & Emma".

Campbell podkreślił, że nie szuka współczucia ani porad, a swoją decyzję o ujawnieniu diagnozy tłumaczy jedynie chęcią uprzedzenia ewentualnych nieprawdziwych informacji. Stwierdził: jestem twardym sukinsynem i mam świetne wsparcie, więc zamierzam jeszcze trochę tu pobyć



Bruce Campbell zdobył status kultowej gwiazdy dzięki roli Asha Williamsa we wspomnianym klasycznym horrorze "Martwe zło" w reżyserii Sama Raimiego oraz jego kontynuacjach: "Martwe zło 2" i "Armia ciemności". Do postaci powrócił po latach w serialu "Ash kontra martwe zło".

Na przestrzeni lat pojawiał się także epizodycznie w trylogii "Spider-Man" Raimiego (za każdym razem w innej roli) oraz zagrał m.in. w filmie "Bubba Ho-tep". Zaliczył też cameo w widowisku "Doktor Strange w multiwersum obłędu" (także reżyserowanym przez Raimiego). Swoje hollywoodzkie doświadczenia opisał w autobiografii "If Chins Could Kill: Confessions of a B Movie Actor".

"Martwe zło" - zwiastun



Powiązane artykuły Bruce Campbell

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Filmy

"Maniac Cop" powraca! Nicolas Winding Refn wejdzie na plan jesienią

Seriale

Tessa Thompson wraca do Netflixa. "Next Door" jak "Okno na podwórze"

1 komentarz
Filmy

Była Supergirl zmierzy się z Pazuzu

Filmy

To jeszcze nie koniec serii "Zombi". Piąta część potwierdzona

Filmy

Paul Giamatti zmierzy się z morderczym tajnym stowarzyszeniem

Filmy

Paramount-Warner. Czy Komisja Europejska zablokuje umowę?

1 komentarz
Inne Filmy

Ujawniono przyczynę śmierci Erica Dane'a

1 komentarz