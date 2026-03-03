Bruce Campbell wyznał, że walczy z nowotworem. Wydał oświadczenie

Bruce Campbell, znany m.in. z serii "Martwe zło", poinformował fanów, że zdiagnozowano u niego nowotwór. Aktor przekazał wiadomość w mediach społecznościowych, podkreślając, że jego stan jest możliwy do leczenia, ale nie w pełni uleczalny. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Campbell o swoich planach
67-letni dziś aktor napisał na platformie X oświadczenie, w którym przyznał, że informacja była dla niego szokiem. Jednocześnie zaznaczył, że nie zamierza wchodzić w szczegóły dotyczące stanu zdrowia. Campbell wyjaśnił, że leczenie wymusi zmiany w jego zawodowych planach
- aktor ograniczy występy publiczne, udział w konwentach i część pracy, by skupić się na leczeniu. Jego celem jest powrót do sił latem, tak aby jesienią móc promować nowy film "Ernie & Emma
". Campbell podkreślił, że nie szuka współczucia ani porad, a swoją decyzję o ujawnieniu diagnozy tłumaczy jedynie chęcią uprzedzenia ewentualnych nieprawdziwych informacji.
Stwierdził: jestem twardym sukinsynem i mam świetne wsparcie, więc zamierzam jeszcze trochę tu pobyć
. Bruce Campbell
zdobył status kultowej gwiazdy dzięki roli Asha Williamsa we wspomnianym klasycznym horrorze "Martwe zło
" w reżyserii Sama Raimiego
oraz jego kontynuacjach: "Martwe zło 2
" i "Armia ciemności
". Do postaci powrócił po latach w serialu "Ash kontra martwe zło
".
Na przestrzeni lat pojawiał się także epizodycznie w trylogii "Spider-Man
" Raimiego
(za każdym razem w innej roli) oraz zagrał m.in. w filmie "Bubba Ho-tep
". Zaliczył też cameo w widowisku "Doktor Strange w multiwersum obłędu
" (także reżyserowanym przez Raimiego
). Swoje hollywoodzkie doświadczenia opisał w autobiografii "If Chins Could Kill: Confessions of a B Movie Actor".
"Martwe zło" - zwiastun