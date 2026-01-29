Newsy Bruce Willis nie wie, że choruje. Jego żona: Nigdy nie połączył faktów
news

Bruce Willis nie wie, że choruje. Jego żona: Nigdy nie połączył faktów

autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Bruce+Willis+nie+wie%2C+%C5%BCe+choruje.+Jego+%C5%BCona%3A+Nigdy+nie+po%C5%82%C4%85czy%C5%82+fakt%C3%B3w-164932
Bruce Willis nie wie, że choruje. Jego żona: Nigdy nie połączył faktów
źródło: Getty Images
autor: Dia Dipasupil
Bruce Willis nie jest świadomy tego, że cierpi na otępienie czołowo-skroniowe (FTD) – ujawniła jego żona, Emma Heming Willis, w szczerej rozmowie w podcaście "The Unexpected Journey". Aktor, który przez dekady był jedną z największych ikon kina akcji i hollywoodzkiego mainstreamu, funkcjonuje dziś w rzeczywistości, w której jego mózg nie rozpoznaje własnej choroby. Jak tłumaczy Heming Willis, to efekt anosognozji – neurologicznego stanu często towarzyszącego FTD. I choć brzmi to dramatycznie, ona sama mówi wprost, że fakt, iż Bruce "nigdy nie połączył faktów", przynosi jej ulgę.

TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ

W jakim stanie jest Bruce Willis?


Ludzie myślą, że to zaprzeczanie, że ktoś nie chce iść do lekarza, bo mówi: "Jestem okej". A to w rzeczywistości anosognozja. Bruce nigdy się z tym nie skonfrontował. Nigdy nie połączył faktów, że ma tę chorobę. I bardzo się z tego cieszę. Naprawdę się cieszę, że o tym nie wie – usłyszycie w podcaście.

GettyImages-1094727100.jpg Getty Images © Dia Dipasupil
Bruce Willis z żoną Emmą Heming

Heming Willis podkreśla, że mimo choroby Willis wciąż rozpoznaje swoich bliskich i jest emocjonalnie obecny, choć w inny sposób niż dawniej.

Kiedy ktoś mnie pyta: "Czy Bruce wciąż wie, kim jesteś?", odpowiadam: tak, bo on nie ma Alzheimera, ma FTD. Ma swój sposób łączenia się ze mną i z naszymi dziećmi. Może nie taki, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni, ale wciąż bardzo piękny i znaczący. Jest po prostu inny. Uczymy się, jak się do tego dostosować.

Rodzina aktora po raz pierwszy poinformowała o jego stanie zdrowia w 2022 roku, kiedy zdiagnozowano u niego afazję – zaburzenie mowy wynikające z uszkodzeń mózgu. Rok później, w lutym 2023, diagnoza została doprecyzowana i zmieniona na otępienie czołowo-skroniowe.

Choć to bolesne, ulgą było wreszcie mieć jasną diagnozę – napisali wtedy bliscy Willisa w mediach społecznościowych.

W rozmowie z Diane Sawyer dla ABC News Emma Heming Willis mówiła, że fizycznie Willis wciąż ma się dobrze.

Bruce jest bardzo sprawny. Ogólnie jest w naprawdę dobrym stanie. To jego mózg go zawodzi. Język zanika, więc nauczyliśmy się funkcjonować inaczej. Mamy swój własny sposób komunikowania się – po prostu… inny.

Żona Bruce'a ujawniła też, że pierwsze sygnały, że coś jest nie tak, pojawiły się w sytuacjach towarzyskich.

Zaczął być dużo cichszy. Kiedy spotykała się rodzina, jakby się wycofywał. Był chłodny, zdystansowany. A Bruce zawsze był ciepły i bardzo serdeczny. Ta zmiana była alarmująca i przerażająca.

Pełną rozmowę z Emmą Heming Willis można obejrzeć w podcaście "The Unexpected Journey".

DWA OBLICZA: Najlepsze i najgorsze role Bruce'a Willisa



Powiązane artykuły Bruce Willis

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Gwiazdy na premierze "Zapisków śmiertelnika". Nadchodzi nowy model męskości?

Festiwale i nagrody Filmy

BERLINALE 2026: Polka przyzna Złotego Niedźwiedzia

5 komentarzy
Inne Filmy

Dlaczego Paul Dano nie skomentował słów Tarantino?

4 komentarze
Filmy

Filmweb poleca "Wielkiego Marty'ego"

11 komentarzy
Filmy

"Frankenstein": Guillermo del Toro przygotowuje wersję reżyserską

6 komentarzy
Seriale

Gwiazda "The Boys" złym surferem w "Breakers" Netfliksa

Filmy

Film Guya Ritchiego wejdzie do kin nieukończony?

2 komentarze