Bruce Willis nie wie, że choruje. Jego żona: Nigdy nie połączył faktów

Bruce Willis nie jest świadomy tego, że cierpi na otępienie czołowo-skroniowe (FTD) – ujawniła jego żona, Emma Heming Willis, w szczerej rozmowie w podcaście "The Unexpected Journey". Aktor, który przez dekady był jedną z największych ikon kina akcji i hollywoodzkiego mainstreamu, funkcjonuje dziś w rzeczywistości, w której jego mózg nie rozpoznaje własnej choroby. Jak tłumaczy Heming Willis, to efekt anosognozji – neurologicznego stanu często towarzyszącego FTD. I choć brzmi to dramatycznie, ona sama mówi wprost, że fakt, iż Bruce "nigdy nie połączył faktów", przynosi jej ulgę.
W jakim stanie jest Bruce Willis?Ludzie myślą, że to zaprzeczanie, że ktoś nie chce iść do lekarza, bo mówi: "Jestem okej". A to w rzeczywistości anosognozja. Bruce nigdy się z tym nie skonfrontował. Nigdy nie połączył faktów, że ma tę chorobę. I bardzo się z tego cieszę. Naprawdę się cieszę, że o tym nie wie
– usłyszycie w podcaście.
Bruce Willis z żoną Emmą Heming
Heming Willis podkreśla, że mimo choroby Willis
wciąż rozpoznaje swoich bliskich i jest emocjonalnie obecny, choć w inny sposób niż dawniej.
Kiedy ktoś mnie pyta: "Czy Bruce wciąż wie, kim jesteś?", odpowiadam: tak, bo on nie ma Alzheimera, ma FTD. Ma swój sposób łączenia się ze mną i z naszymi dziećmi. Może nie taki, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni, ale wciąż bardzo piękny i znaczący. Jest po prostu inny. Uczymy się, jak się do tego dostosować.
Rodzina aktora po raz pierwszy poinformowała o jego stanie zdrowia w 2022 roku, kiedy zdiagnozowano u niego afazję – zaburzenie mowy wynikające z uszkodzeń mózgu. Rok później, w lutym 2023, diagnoza została doprecyzowana i zmieniona na otępienie czołowo-skroniowe. Choć to bolesne, ulgą było wreszcie mieć jasną diagnozę
– napisali wtedy bliscy Willisa
w mediach społecznościowych.
W rozmowie z Diane Sawyer dla ABC News Emma Heming Willis mówiła, że fizycznie Willis
wciąż ma się dobrze. Bruce jest bardzo sprawny. Ogólnie jest w naprawdę dobrym stanie. To jego mózg go zawodzi. Język zanika, więc nauczyliśmy się funkcjonować inaczej. Mamy swój własny sposób komunikowania się – po prostu… inny
.
Żona Bruce'a ujawniła też, że pierwsze sygnały, że coś jest nie tak, pojawiły się w sytuacjach towarzyskich. Zaczął być dużo cichszy. Kiedy spotykała się rodzina, jakby się wycofywał. Był chłodny, zdystansowany. A Bruce zawsze był ciepły i bardzo serdeczny. Ta zmiana była alarmująca i przerażająca
.
Pełną rozmowę z Emmą Heming Willis można obejrzeć w podcaście "The Unexpected Journey".
