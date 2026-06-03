Brutalny i krwawy Wolverine szaleje w zwiastunie gry "Marvel’s Wolverine"

Fani Wolverine'a mają powody do zadowolenia. W czasie State of Play zaprezentowany został długi zwiastun gry "Marvel’s Wolverine". Brutalny materiał wideo pełen jest atrakcji, które powinny zadowolić fanów komiksowego Rosomaka.
Nadchodzi "Marvel’s Wolverine"
W grze "Marvel’s Wolverine"
tytułowy bohater staje do walki z niebezpiecznymi i uzbrojonymi po zęby najemnikami zwanymi Reavers. Ci, na zlecenie miliardera Bolivara Traska
, polują na mutantów. Wolverine
stanie z nimi do walki. Ale nie sam. U jego boku będzie Jean Grey
i także inni mutanci, dla których jest to walka o przetrwanie.
Growy Wolverine
otrzyma całą masę umiejętności bojowych i spektakularnych combo-ataków. Każdy udany atak, parowanie, a także zabicie przeciwnika, buduje Wściekłość Logana, która z kolei pozwala na silniejsze ataki oraz regenerację po odniesionych ranach. "Marvel’s Wolverine" trafi na PlayStation 5 15 września.
Zwiastun gry "Marvel’s Wolverine"