Witaj, Clarice. Kogo twórca "Hannibala" obsadziłby w serialowym "Milczeniu owiec"?

Bryan Fuller, najlepiej znany jako twórca serialowego "Hannibala", gości aktualnie na festiwalu w Toronto, gdzie promuje swój nowy film – horror "Dust Bunny". W rozmowie z portalem ScreenRant opowiedział o swoim wymarzonym projekcie.
Twórca "Hannibala" marzy o przeniesieniu na ekran "Milczenia owiec". Zendaya jako agentka Clarice Starling?Fuller
powiedział, że marzy o zrealizowaniu serialu limitowanego na podstawie "Milczenia owiec" Thomasa Harrisa
. Do roli Hannibala Lectera powróciłby oczywiście Mads Mikkelsen
, który wcielał się w tę postać w "Hannibalu
". Jako agentkę Clarice Starling – bohaterkę graną wcześniej m.in. przez Jodie Foster
i Julianne Moore
– Fuller
obsadziłby Zendayę
.
Getty Images © Axelle/Bauer-Griffin
Zendaya podczas tegorocznej gali rozdania Złotych Globów
Serialowy "Hannibal
", będący adaptacją "Czerwonego smoka" Harrisa
, był emitowany przez NBC w latach 2013–2015. W CV Bryana Fullera
znajdziemy też takie tytuły jak "Star Trek: Voyager
" i "Star Trek: Discovery
", "Gdzie pachną stokrotki
" czy "Amerykańscy bogowie
".
Zobacz zwiastun "Milczenia owiec"
"Milczenie owiec
" to jeden z trzech filmów w historii, które zdobyły tzw. oscarowego pokera – pięć statuetek w najważniejszych kategoriach (najlepszy film, reżyser, scenariusz, aktorka, aktor). Przypominamy jego zwiastun:
Ostatnie role Zendayi. "Challengers" w podcaście Mam parę uwagZendayę
w ostatnich latach mogliśmy zobaczyć m.in. w serialu "Euforia
", widowiskach MCU
o przygodach Spider-Mana
, dwóch częściach "Diuny
" Denisa Villeneuve'a
oraz rozgrywającym się w świecie tenisistów dramacie "Challengers
". Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym o filmie Luki Guadagnino
rozmawiają Julia Taczanowska i Jakub Popielecki: