Newsy Seriale Witaj, Clarice. Kogo twórca "Hannibala" obsadziłby w serialowym "Milczeniu owiec"?
Witaj, Clarice. Kogo twórca "Hannibala" obsadziłby w serialowym "Milczeniu owiec"?

Bryan Fuller, najlepiej znany jako twórca serialowego "Hannibala", gości aktualnie na festiwalu w Toronto, gdzie promuje swój nowy film – horror "Dust Bunny".  W rozmowie z portalem ScreenRant opowiedział o swoim wymarzonym projekcie.

Fuller powiedział, że marzy o zrealizowaniu serialu limitowanego na podstawie "Milczenia owiec" Thomasa Harrisa. Do roli Hannibala Lectera powróciłby oczywiście Mads Mikkelsen, który wcielał się w tę postać w "Hannibalu". Jako agentkę Clarice Starling – bohaterkę graną wcześniej m.in. przez Jodie Foster i Julianne MooreFuller obsadziłby Zendayę.

GettyImages-2192668674.jpg Getty Images © Axelle/Bauer-Griffin
Zendaya podczas tegorocznej gali rozdania Złotych Globów

Serialowy "Hannibal", będący adaptacją "Czerwonego smoka" Harrisa, był emitowany przez NBC w latach 2013–2015. W CV Bryana Fullera znajdziemy też takie tytuły jak "Star Trek: Voyager" i "Star Trek: Discovery", "Gdzie pachną stokrotki" czy "Amerykańscy bogowie".

Zobacz zwiastun "Milczenia owiec"


"Milczenie owiec" to jeden z trzech filmów w historii, które zdobyły tzw. oscarowego pokera – pięć statuetek w najważniejszych kategoriach (najlepszy film, reżyser, scenariusz, aktorka, aktor). Przypominamy jego zwiastun: 



Ostatnie role Zendayi. "Challengers" w podcaście Mam parę uwag


Zendayę w ostatnich latach mogliśmy zobaczyć m.in. w serialu "Euforia", widowiskach MCU o przygodach Spider-Mana, dwóch częściach "Diuny" Denisa Villeneuve'a oraz rozgrywającym się w świecie tenisistów dramacie "Challengers". Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym o filmie Luki Guadagnino rozmawiają Julia Taczanowska i Jakub Popielecki: 


