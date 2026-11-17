Ogloszenie, że Robert Pattinson zagra Jamesa Bonda, wywołało oczywiście olbrzymie poruszenie w sieci. Głos zabrał nawet król Karol III. Na oficjalnym profilu brytyjskiego monarchy i królowej Kamili w mediach społecznościowych pojawił się okolicznościowy wpis. Udostępniono zdjęcie Pattinsona w roli Bonda i podpisano je: Witamy w tajnej służbie Jego Królewskiej Mości, panie Bond.
Rodzina królewska i seria o Bondzie
Brytyjska rodzina królewska od lat utrzymuje związki z cyklem o agencie 007. Jej przedstawiciele regularnie pojawiali się na premierach kolejnych filmów, odwiedzali plany zdjęciowe i spotykali się z aktorami wcielającymi się w Bonda
. Królowa Elżbieta II
uczestniczyła między innymi w londyńskiej premierze "Żyje się tylko dwa razy
" w 1967 roku, gdzie poznała Seana Connery’ego
. W kolejnych latach witała również następców szkockiego aktora, w tym Pierce’a Brosnana
i Daniela Craiga
.
Tradycję kontynuowali także młodsi członkowie rodziny. Księżna Diana
pojawiała się na premierach "Tylko dla twoich oczu
" w 1981 roku i "Zabójczego widoku
" w 1985 roku, a książęta William
i Harry
uczestniczyli w pokazie "Quantum of Solace
" w 2008 roku. We wrześniu 2021 roku na premierze "Nie czas umierać
" w Londynie obecni byli między innymi książę William
, księżna Kate, ówczesny książę Karol i Kamila. Karol III
odwiedził również w 2019 roku studio Pinewood, gdzie spotkał się z Craigiem
i innymi członkami ekipy. Szczególną uwagę poświęcił samochodom marki Aston Martin, którą od dawna darzy sympatią.
Jednym z najbardziej pamiętnych spotkań świata Bonda
z brytyjską monarchią był jednak występ Elżbiety II
podczas ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Londynie w 2012 roku. Królowa pojawiła się w krótkim skeczu u boku Daniela Craiga
, który jako agent 007 miał eskortować ją do stadionu.
James Bond i królowa Elżbieta II - przypominamy materiał z 2012 roku