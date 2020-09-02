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Burza wokół serialu "Latarnie". Padają oskarżenia o rasizm

Comic Book Movie / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Burza+wok%C3%B3%C5%82+serialu+%22Latarnie%22.+Padaj%C4%85+oskar%C5%BCenia+o+rasizm-168363
Burza wokół serialu &quot;Latarnie&quot;. Padają oskarżenia o rasizm
źródło: Materiały prasowe
Najnowszy odcinek serialu DC "Latarnie" wzbudził olbrzymie poruszenie wśród amerykańskiej widowni i doprowadził do wybuchu gorącej debaty internetowej wokół problemu rasizmu w USA.

Czy Hal Jordan jest rasistą?



Punktem zapalnym okazała się decyzja twórców serialu "Latarnie", by przybliżyć historię Johna Stewarta i jego rodziny. Znacznie rozbudowano przy tym wątki znane z komiksów.

W serialu ujawniono, że ojciec Johna Stewarta otrzymał propozycję dołączenia do Zielonych Latarni. Jednak miłość do rodziny oraz skomplikowana sytuacja społeczna w ówczesnej Ameryce sprawiły, że obawiał się przyjąć pierścień.


Ostatecznie pierścień otrzymał więc Hal Jordan. Białemu Halowi łatwiej było w tamtych czasach być nieustraszonym. W sieci pojawiły się więc zarzuty o to, że Hal "ukradł" pierścień czarnemu mężczyźnie. Inni z kolei uznali, że opieranie genezy Johna na rasizmie i wpływie jego matki odbiera mu podmiotowość i umniejsza jego własną wartość.

Już rozgrzaną atmosferę jeszcze bardziej podgrzała Frankey Smith, gospodyni oficjalnego podcastu "DC Studios Showcase: The Official Podcast", która w mediach społecznościowych napisała, że komiksowy Hal był trochę rasistą, przypominając dawne komiksy, w których Hal był przedstawiany jako postać nieco odcięta od problemów społecznych Ziemi, przez co czasami mógł wyglądać na bigota.


Warto jednak pamiętać, że twórcy serialu bardzo starają się pokazać Hala i Jordana jako równorzędnych partnerów.

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