Burza wokół serialu "Latarnie". Padają oskarżenia o rasizm

Najnowszy odcinek serialu DC "Latarnie" wzbudził olbrzymie poruszenie wśród amerykańskiej widowni i doprowadził do wybuchu gorącej debaty internetowej wokół problemu rasizmu w USA.
Czy Hal Jordan jest rasistą?
Punktem zapalnym okazała się decyzja twórców serialu "Latarnie"
, by przybliżyć historię Johna Stewarta
i jego rodziny. Znacznie rozbudowano przy tym wątki znane z komiksów.
W serialu ujawniono, że ojciec Johna Stewarta
otrzymał propozycję dołączenia do Zielonych Latarni. Jednak miłość do rodziny oraz skomplikowana sytuacja społeczna w ówczesnej Ameryce sprawiły, że obawiał się przyjąć pierścień.
Ostatecznie pierścień otrzymał więc Hal Jordan
. Białemu Halowi łatwiej było w tamtych czasach być nieustraszonym. W sieci pojawiły się więc zarzuty o to, że Hal "ukradł" pierścień czarnemu mężczyźnie. Inni z kolei uznali, że opieranie genezy Johna na rasizmie i wpływie jego matki odbiera mu podmiotowość i umniejsza jego własną wartość.
Już rozgrzaną atmosferę jeszcze bardziej podgrzała Frankey Smith, gospodyni oficjalnego podcastu "DC Studios Showcase: The Official Podcast"
, która w mediach społecznościowych napisała, że komiksowy Hal był trochę rasistą, przypominając dawne komiksy, w których Hal był przedstawiany jako postać nieco odcięta od problemów społecznych Ziemi, przez co czasami mógł wyglądać na bigota.
Warto jednak pamiętać, że twórcy serialu bardzo starają się pokazać Hala i Jordana jako równorzędnych partnerów.