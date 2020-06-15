Był "Ścigany", będzie "Ścigana". Czy Zendaya zastąpi Harrisona Forda?

Do sieci wróciła plotka o nowej wersji filmu "Ścigany". Tym razem jednak główną postać nie zagra mężczyzna, a kobieta. Bardzo znana kobieta.
Wraca pomysł na film "Ścigany"
Przypomnijmy, że "Ścigany" to film z Harrisonem Fordem z 1993 roku. Obraz był kinowym remakiem serialu "Ścigany" z 1963 roku.
O nowej wersji mówi się w Hollywood od prawie dekady. Rozważana była zarówno wersja kinowa jak i nowy serial telewizyjny. Teraz wygląda na to, że postawiono na kinowe widowisko z dużą gwiazdą w tytułowej roli.
Na razie są to nieoficjalne doniesienia, jednak znany z publikowania plotek Daniel Richtman twierdzi, że propozycję zagrania głównej roli otrzymała Zendaya. Aktorka właśnie zajęta jest promocją dwóch wielkich letnich widowisk: "Odysei" i "Spider-Mana: Całkiem nowy dzień". Pod koniec roku zobaczymy ją zaś w "Diunie część trzecia".
Szczegóły fabuły nie są znane. Jednak z dotychczasowych plotek wynika, że Zendaya nie miałby być żeńską wersją dr. Kimble'a (bohatera serialu, filmowego remake'u i serialowego remake'u z 2000 roku), a nową postacią. Z oryginału wzięty zostałby jedynie sam pomysł niesłusznego skazania i ucieczki, czyli coś w stylu serialu "Ścigany" z 2020 roku.
Bohaterem filmu z 1993 roku, w którym główną rolę grał Harrison Ford, był doktor Richard Kimble,s szanowany chirurg. Został on oskarżony o zamordowanie żony i skazany na dożywocie. W drodze do więzienia bohaterowi udaje się zbiec z konwoju. Teraz musi udowodnić swoją niewinność i umknąć pościgowi, którym kieruje przebiegły i nieugięty szeryf Samuel Gerard.