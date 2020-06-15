Newsy Filmy Był "Ścigany", będzie "Ścigana". Czy Zendaya zastąpi Harrisona Forda?
Filmy

Był "Ścigany", będzie "Ścigana". Czy Zendaya zastąpi Harrisona Forda?

Comic Book Movie / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/By%C5%82+%22%C5%9Acigany%22%2C+b%C4%99dzie+%22%C5%9Acigana%22.+Czy+Zendaya+zast%C4%85pi+Harrisona+Forda-167102
Był &quot;Ścigany&quot;, będzie &quot;Ścigana&quot;. Czy Zendaya zastąpi Harrisona Forda?
Do sieci wróciła plotka o nowej wersji filmu "Ścigany". Tym razem jednak główną postać nie zagra mężczyzna, a kobieta. Bardzo znana kobieta.

Wraca pomysł na film "Ścigany"



Przypomnijmy, że "Ścigany" to film z Harrisonem Fordem z 1993 roku. Obraz był kinowym remakiem serialu "Ścigany" z 1963 roku.

O nowej wersji mówi się w Hollywood od prawie dekady. Rozważana była zarówno wersja kinowa jak i nowy serial telewizyjny. Teraz wygląda na to, że postawiono na kinowe widowisko z dużą gwiazdą w tytułowej roli.

01.jpg Getty Images © Borja B. Hojas


Na razie są to nieoficjalne doniesienia, jednak znany z publikowania plotek Daniel Richtman twierdzi, że propozycję zagrania głównej roli otrzymała Zendaya. Aktorka właśnie zajęta jest promocją dwóch wielkich letnich widowisk: "Odysei" i "Spider-Mana: Całkiem nowy dzień". Pod koniec roku zobaczymy ją zaś w "Diunie część trzecia".

Szczegóły fabuły nie są znane. Jednak z dotychczasowych plotek wynika, że Zendaya nie miałby być żeńską wersją dr. Kimble'a (bohatera serialu, filmowego remake'u i serialowego remake'u z 2000 roku), a nową postacią. Z oryginału wzięty zostałby jedynie sam pomysł niesłusznego skazania i ucieczki, czyli coś w stylu serialu "Ścigany" z 2020 roku.

Bohaterem filmu z 1993 roku, w którym główną rolę grał Harrison Ford, był doktor Richard Kimble,s szanowany chirurg. Został on oskarżony o zamordowanie żony i skazany na dożywocie. W drodze do więzienia bohaterowi udaje się zbiec z konwoju. Teraz musi udowodnić swoją niewinność i umknąć pościgowi, którym kieruje przebiegły i nieugięty szeryf Samuel Gerard. 

Zwiastun filmu "Ścigany"



Powiązane artykuły Zendaya

Zobacz wszystkie artykuły

Ścigany  (1993)

 Ścigany

Wydział pościgowy  (1998)

 Wydział pościgowy

Ścigany  (2000)

 Ścigany

Ścigany  (1963)

 Ścigany

Najnowsze Newsy

Filmy

Nowe "Martwe zło" zbyt brutalne dla cenzorów

37 komentarzy
Filmy Box office

Box Office Świat: "Dzień objawienia" Spielberga najlepszym filmem weekendu

26 komentarzy

"Nie ma głupich" Harlana Cobena już w sprzedaży

Filmy Gry

James Bond powraca i wygląda lepiej niż kiedykolwiek!

Filmy Gry

Filmowe "Dead by Daylight" z reżyserem

5 komentarzy
Inne Seriale

Nie żyje Anne Schedeen. Aktorka znana z serialu "ALF" miała 77 lat

22 komentarze
Filmy Box office

Box Office USA: Kosmici i Spielberg górą. "Dzień objawienia" numerem jeden

33 komentarze