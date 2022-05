Był "Polar", pora na "The Black Kaiser". Mads Mikkelsen ponownie w roli płatnego zabójcy

"The Black Kaiser": Mads Mikkelsen powraca jako Duncan Vizla



Zwiastun filmu "Polar"



3 2 1 0







Na targach w Cannes ogłoszono właśnie, że Mads Mikkelsen zagra główną rolę w filmie akcji "The Black Kaiser". Duński aktor wcieli się ponownie w zabójcę na zlecenie Duncana Vizlę, którego zagrał wcześniej w ekranizacji komiksu " Polar "."The Black Kaiser" nie będzie jednak ani sequelem, ani prequelem produkcji z 2019 roku. Zamiast tego twórcy zamierzają podejść na nowo do komiksowego pierwowzoru autorstwa Victora Santosa . Widzowie powinni przygotować się na "wybuchową, pełną akcji i niespodziewanych fabularnych zakrętów, zabawną, trochę szaloną oraz niezwykle emocjonalną podróż".Za kamerą stanie Jonas Akerlund , który wyreżyserował również " Polar ". Z kolei scenariusz jest wspólnym dziełem Mikkelsena oraz Jaysona Rothwella , który także pracował przy wcześniejszym filmie o przygodach najniebezpieczniejszego płatnego mordercy na świecie.W " Polar " Vizla, znany także jako Black Kaiser, zdaje sobie sprawę, że ktoś poluje na jego życie i fundusz emerytalny. Bohater musi wrócić do gry i stawić czoła armii młodszych, sprytniejszych i bardziej bezwzględnych adeptów morderczego fachu, którzy zrobią wszystko, by odesłać go do krainy wiecznych łowów.Fabuła "The Black Kaiser" prezentuje się następująco: Visla trafia na ślad spisku chroniącego potężny syndykat zabójców. W efekcie staje się ich celem numer jeden.