Był skandal z ChatemGPT. Teraz jest data wczesnego dostępu. Nadchodzi "Subnautica 2"

Gra "Subnautica 2" wreszcie ujrzy światło dzienne. Co prawda na razie tylko w ramach wczesnego dostępu. Być może odwróci to uwagę wszystkich od dziwacznego skandalu, którego gra była bohaterem.
Opóźniona premiera gry "Subnautica 2" i skandal z ChatemGPT
Przypomnijmy, że pierwotnie "Subnautica 2" miała trafić do wczesnego dostępu jeszcze w tamtym roku. Tak się jednak nie stało.
Latem ubiegłego roku ogłoszono, że jakość gry jest jeszcze niesatysfakcjonująca, więc nastąpi opóźnienie. Szybko jednak okazało się, że był to jedynie pretekst ze strony Krafton Inc., który nie chciał wypłacić producentowi gry Unknown Worlds Entertainment premii w wysokości 250 milionów dolarów.
Jak się okazało, szef Krafton Inc. zwrócił się do ChataGPT z prośbą o stworzenie strategii, która pomogłaby firmie wywinąć się z obowiązku wypłaty premii. ChatGPT tę strategię opracował, po czym Krafton Inc. ją zrealizował. Jej elementami było właśnie odwołanie premiery, by studio Unknown Worlds Entertainment nie wykonało celu finansowego.
Szef Krafton Inc. chciał wymusić na władzach Unknown Worlds Entertainment renegocjację umowy. A kiedy to się nie udało, zwolnił ich pod zasugerowanym przez ChatGPT pretekstem.
Zwolnieni rzecz jasna poszli do sądu i w marcu zapadła decyzja zmuszająca Krafton Inc. do przywrócenia wszystkich zwolnionych pracowników Unknown Worlds Entertainment.
Po tych dramatach teraz gra "Subnautica 2" może wreszcie ujrzeć światło dzienne. Premiera wczesnego dostępu na PC zaplanowana została na 11 maja. Na Xbox pojawi się 14 maja.