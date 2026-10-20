CAMERIMAGE: Jan Englert z nagrodą za Wybitne Osiągnięcia w Sztuce Aktorskiej

Nazwisko tegorocznego laureata Nagrody za Wybitne Osiągnięcia w Sztuce Aktorskiej zna prawdopodobnie większość Polaków. Jest jednym z najwybitniejszych polskich aktorów scenicznych i filmowych, reżyserem, pedagogiem oraz profesorem sztuk teatralnych. Zarówno jego role dramatyczne, takie jak w "Katyniu" czy "Kolumbach", przez kreacje takie jak w "Piłkarskim pokerze", po komediowe role jak w "Komedii małżeńskiej", zapadły głęboko w naszą pamięć. Jan Englert zostanie uhonorowany podczas tegorocznego ToruńCAMERIMAGE.
Jan Englert – wybitne osiągnięciaJan Englert
edukację artystyczną odebrał w warszawskiej Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza, której Wydział Aktorski ukończył w 1964 roku. Z uczelnią tą związał się na dekady jako wykładowca. W latach 1981–1987 pełnił funkcję dziekana Wydziału Aktorskiego, a następnie czterokrotnie sprawował urząd rektora (1987–1993 oraz 1996–2002). W 1989 roku otrzymał tytuł profesora sztuk teatralnych. Wychował pokolenia artystów, wywierając ogromny wpływ na polskie szkolnictwo aktorskie.
Jan Englert, fot. Aleksander Salski
Swoją karierę rozpoczął niezwykle wcześnie, debiutując jako nastolatek w filmie "Kanał
" (1957) Andrzeja Wajdy
w roli łącznika "Zefira". Do współpracy z reżyserem wracał następnie przy "Katyniu
", "Tataraku
" oraz noweli wchodzącej w skład "Miłości dwudziestolatków". Na przestrzeni ponad sześciu dekad stworzył bogaty dorobek niezapomnianych ról. Związany był m.in. z warszawskim Teatrem Współczesnym (1964–1981) oraz Teatrem Polskim (1964–1969, 1981–1994), a od 1997 do 2003 roku należał do zespołu Teatru Narodowego. Do jego najważniejszych kreacji należą role w śląskich dramatach Kazimierza Kutza ("Sól ziemi czarnej
", "Perła w koronie
"), a także w dziełach, takich jak "Kolumbowie
", "Noce i dnie
", "Doktor Judym
", "Akcja pod Arsenałem
" czy kultowy serial "Dom
". Szerokiej publiczności zapisał się w pamięci również znakomitą rolą komediową senatora Lipskiego w cyklu "Kiler
".
Jako reżyser zrealizował kilkadziesiąt widowisk i spektakli, sięgając po klasykę polską i światową (utwory Fredry, Wyspiańskiego, Mickiewicza i Czechowa). Równie doniosłe są jego dokonania menedżerskie – w latach 2003–2025 przez ponad dwa dziesięciolecia piastował funkcję dyrektora artystycznego Teatru Narodowego w Warszawie, utrwalając jego pozycję jako czołowej sceny w kraju.
Za wybitne zasługi dla kultury polskiej został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2001) oraz Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" (2005). Jest także laureatem prestiżowych wyróżnień środowiskowych, m.in. Nagrody Gustaw (2014), nagrody "Człowiek Teatru" im. Zygmunta Hübnera (2015) oraz nagrody "Dzieło Życia" (2025) za całokształt twórczości.
W tym roku Festiwal odbędzie się w Województwie Kujawsko-Pomorskim, w Toruniu w dniach 7-14 listopada.