CANAL+ ekranizuje "Schronisko, które przestało istnieć"

CANAL+ pochwalił się ostatnio swoimi planami na koniec tego i cały przyszły rok. Dowiedzieliśmy się m.in. tego, że dostaniemy trzeci sezon serialu "Klangor" oraz drugi sezon serialu "Prosta sprawa". Najciekawsza jest jednak z całą pewnością informacja, że CANAL+ szykuje się do ekranizacji bestsellerowego kryminału Sławomira Gortycha.
Poznajcie "Schronisko"
Nowy projekt ogłoszony przez CANAL+ nosi tytuł "Schronisko". Producentem wykonawczym jest Aurum Film.
O samym serialu wiemy na razie niewiele. W oficjalnym komunikacie czytamy: Górski krajobraz staje się tu tłem dla mrocznej historii, w której przeszłość nie daje o sobie zapomnieć, a kolejne sekrety prowadzą do coraz bardziej niepokojących odkryć.
"Schronisko, które przestało istnieć" to debiutancka powieść Sławomira Gortycha. Została wydana w 2022 roku i z miejsca stała się wielkim hitem. Dała też początek kolejnym tomom "Karkonoskiej serii kryminalnej". Do dziś ukazało się pięć powieści (najnowszą jest tegoroczne "Święto Karkonoszy").
Tak brzmi oficjalny opis "Schroniska, które przestało istnieć":
Młody stomatolog Maksymilian Rajczakowski jedzie w Karkonosze, by odetchnąć od rodzinnych problemów. Nie jest świadomy tajemnic drzemiących w wojennej przeszłości gór. Czy znajdzie to, czego szuka?
Właściciel nieczynnego schroniska Nad Śnieżnymi Kotłami ginie w nieszczęśliwym wypadku. Niedługo po tej tragedii na miejsce przybywa jego bratanek Maksymilian. Mężczyzna dowiaduje się, że przed śmiercią wujek z niejasnych przyczyn interesował się losami innego górskiego schroniska, które tuż po II wojnie światowej spłonęło w niewyjaśnionych okolicznościach. Gdy na jaw wychodzą kolejne fakty, Rajczakowski nabiera podejrzeń, że śmierć wujka nie była nieszczęśliwym zrządzeniem losu. Nieświadomy czyhającego zagrożenia podejmuje własne śledztwo. Wkrótce zaczyna otrzymywać pogróżki od kogoś, kto podaje się za Ducha Gór... Jeśli w porę nie rozwikła zagadki, znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie.
Nowości programowe 2026/2027 w CANAL+
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