CANAL+ ekranizuje "Schronisko, które przestało istnieć"

Poznajcie "Schronisko"

Nowości programowe 2026/2027 w CANAL+

Nowy projekt ogłoszony przez CANAL+ nosi tytuł. Producentem wykonawczym jest Aurum Film.to debiutancka powieść Sławomira Gortycha. Została wydana w 2022 roku i z miejsca stała się wielkim hitem. Dała też początek kolejnym tomom "Karkonoskiej serii kryminalnej". Do dziś ukazało się pięć powieści (najnowszą jest tegoroczne "Święto Karkonoszy").Tak brzmi oficjalny opis "Schroniska, które przestało istnieć":