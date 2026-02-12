CANAL+ potwierdza biurowe ploteczki: powstanie 6. sezon "The Office PL"

Serial komediowy "The Office PL" powróci w tym roku z szóstym sezonem. Nad nowymi odcinkami pracuje ten sam zespół twórców, odpowiedzialny za dotychczasowy sukces serialu, co zagwarantuje spójność stylu, humoru i tonu znanych z poprzednich sezonów. Słowem – żadnych zmian!
"The Office PL" sezon 6. – premiera jeszcze w tym roku
Emisja szóstego sezonu jest zaplanowana na ten rok, zdjęcia rozpoczną się już wiosną. Do obsady wrócą ukochane postacie, a w nowych odcinkach nie zabraknie także gościnnych występów, zwrotów akcji i świeżych wątków, które rozwijają portret biurowej rzeczywistości siedleckiego giganta. Dzięki konsekwentnej pracy twórców "The Office PL
" umacnia swoją pozycję jako wyjątkowy przykład polskiej komedii, łączący aktualne, codzienne problemy z absurdalnym poczuciem humoru. Ogromnie cieszy nas, że "The Office PL" doczeka się już szóstej odsłony. To serial, który z sezonu na sezon udowadnia swoją siłę – zarówno dzięki wiernej publiczności, jak i niezwykle utalentowanym twórcom oraz obsadzie, którzy konsekwentnie rozwijają ten świat. Jesteśmy dumni, że możemy kontynuować tę historię i jednocześnie mogę zapowiedzieć, że w kolejnych odcinkach nie zabraknie świeżej energii i niespodzianek
– mówi Adriana Sławińska, dyrektor ds. programowych CANAL+ Polska. Kropliczanka to stan umysłu – cieszę się, że nie tylko mojego, ale coraz większej rzeszy widzów. Wchodzimy w szósty sezon z nowymi wątkami i pomysłami rozpychając się w naszym uniwersum coraz śmielej. Jestem bardzo szczęśliwy, że tworzymy ten seria od początku w stałym składzie twórców. Nadaje to całości szczerości i niezwykłego zaangażowania na każdym poziomie, czego dowodem jest to, że znowu się spotkamy na planie
– dodaje Maciej Bochniak
, reżyser.
Za szósty sezon "The Office PL" niezmiennie odpowie zespół: Maciej Bochniak
(reżyser) oraz scenarzyści – Jakub Rużyłło
, Mateusz Zimnowodzki
i Mateusz Płocha
pod przewodnictwem Łukasza Sychowicza
. W głównych rolach ponownie zobaczymy Piotra Polaka
, Vanessę Aleksander
, Adama Woronowicza
, Kornelię Strzelecką
, Rafała Kowalskiego
, Adama Bobika
, Monikę Kulczyk
, Mateusza Króla
, Monikę Obarę
, Marcina Pempusia
, Jana Sobolewskiego
i Milenę Lisiecką
. Jeszcze do 16 lutego, w ramach aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, można wziąć udział w licytacji wizyty na planie 6. sezonu "The Office PL"!
"The Office PL" – zobacz zwiastun 5. sezonu