Newsy Seriale CANAL+ potwierdza biurowe ploteczki: powstanie 6. sezon "The Office PL"
Seriale

CANAL+ potwierdza biurowe ploteczki: powstanie 6. sezon "The Office PL"

Informacja nadesłana
https://www.filmweb.pl/news/CANAL%2B+potwierdza+biurowe+ploteczki%3A+powstanie+6.+sezon+%22The+Office+PL%22-165154
CANAL+ potwierdza biurowe ploteczki: powstanie 6. sezon &quot;The Office PL&quot;
Serial komediowy "The Office PL" powróci w tym roku z szóstym sezonem. Nad nowymi odcinkami pracuje ten sam zespół twórców, odpowiedzialny za dotychczasowy sukces serialu, co zagwarantuje spójność stylu, humoru i tonu znanych z poprzednich sezonów. Słowem – żadnych zmian! 

"The Office PL" sezon 6. – premiera jeszcze w tym roku



Emisja szóstego sezonu jest zaplanowana na ten rok, zdjęcia rozpoczną się już wiosną. Do obsady wrócą ukochane postacie, a w nowych odcinkach nie zabraknie także gościnnych występów, zwrotów akcji i świeżych wątków, które rozwijają portret biurowej rzeczywistości siedleckiego giganta. Dzięki konsekwentnej pracy twórców "The Office PL" umacnia swoją pozycję jako wyjątkowy przykład polskiej komedii, łączący aktualne, codzienne problemy z absurdalnym poczuciem humoru. 

Ogromnie cieszy nas, że "The Office PL" doczeka się już szóstej odsłony. To serial, który z sezonu na sezon udowadnia swoją siłę – zarówno dzięki wiernej publiczności, jak i niezwykle utalentowanym twórcom oraz obsadzie, którzy konsekwentnie rozwijają ten świat. Jesteśmy dumni, że możemy kontynuować tę historię i jednocześnie mogę zapowiedzieć, że w kolejnych odcinkach nie zabraknie świeżej energii i niespodzianek – mówi Adriana Sławińska, dyrektor ds. programowych CANAL+ Polska. 

Kropliczanka to stan umysłu – cieszę się, że nie tylko mojego, ale coraz większej rzeszy widzów. Wchodzimy w szósty sezon z nowymi wątkami i pomysłami rozpychając się w naszym uniwersum coraz śmielej. Jestem bardzo szczęśliwy, że tworzymy ten seria od początku w stałym składzie twórców. Nadaje to całości szczerości i niezwykłego zaangażowania na każdym poziomie, czego dowodem jest to, że znowu się spotkamy na planie – dodaje Maciej Bochniak, reżyser. 

Za szósty sezon "The Office PL" niezmiennie odpowie zespół: Maciej Bochniak (reżyser) oraz scenarzyści – Jakub Rużyłło, Mateusz Zimnowodzki i Mateusz Płocha pod przewodnictwem Łukasza Sychowicza. W głównych rolach ponownie zobaczymy Piotra Polaka, Vanessę Aleksander, Adama Woronowicza, Kornelię Strzelecką, Rafała Kowalskiego, Adama Bobika, Monikę Kulczyk, Mateusza Króla, Monikę Obarę, Marcina Pempusia, Jana Sobolewskiego i Milenę Lisiecką

Jeszcze do 16 lutego, w ramach aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, można wziąć udział w licytacji wizyty na planie 6. sezonu "The Office PL"! 

"The Office PL" – zobacz zwiastun 5. sezonu




Powiązane artykuły The Office PL

Zobacz wszystkie artykuły

The Office PL  (2021)

 The Office PL

Biuro  (2005)

 Biuro

Biuro  (2001)

 Biuro

The Office  (2024)

 The Office

Najnowsze Newsy

Bijou Phillips potrzebuje nerki. Dramatyczny apel aktorki

Inne Filmy

James Van Der Beek wydał oszczędności na walkę z chorobą. Trwa zbiórka dla rodziny

1 komentarz
Inne Filmy

"Śnieżka": gigantyczny budżet, olbrzymia strata. Disney ujawnia dane finansowe

3 komentarze
Wideo Gry

TYLKO DLA DOROSŁYCH: "Hellraiser" powraca jako gra! Oto zwiastun

5 komentarzy
Filmy Gry

"Helldivers". Jason Momoa gwiazdą. Znamy datę premiery

6 komentarzy
Gry

To już pewne! “Gothic 1 Remake” ma datę premiery

1 komentarz
Rankingi Filmy

TOP: Najlepsze filmy rozgrywające się na zimowych igrzyskach

2 komentarze