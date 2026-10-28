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CANAL+ publikuje zwiastun drugiego sezonu programu "Eksperyment: Odsiadka". Zobacz, jak surowa rzeczywistość da się uczestniczkom we znaki

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CANAL+ publikuje zwiastun drugiego sezonu programu &quot;Eksperyment: Odsiadka&quot;. Zobacz, jak surowa rzeczywistość da się uczestniczkom we znaki
źródło: materialy promocyjne
Luksus, setki tysięcy followersów i komfortowe życie zamienione na surową celę w Bartoszycach. W nowym sezonie za więzienne kraty trafią znane kobiety ze świata rozrywki, internetu, muzyki i popkultury. Premiera programu już 28 października w serwisie streamingowym CANAL+.



Pierwsza edycja serii "Eksperyment: Odsiadka" pokazała, jak bezlitośnie więzienna rzeczywistość potrafi obnażyć ludzkie słabości i zburzyć starannie budowany wizerunek publiczny. Wówczas przed wyzwaniem przetrwania w surowych warunkach zakładu karnego stanęli influencerzy i celebryci, m.in.: Zygmunt Chajzer, Jakub Rzeźniczak i Gimper.

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"Eksperyment: Odsiadka 2" © Endemol Shine Polska

W drugiej odsłonie programu do Bartoszyc trafiły wyłącznie kobiety ze świata show-biznesu. Wśród uczestniczek znalazły się: Urszula Dudziak – ikona polskiego jazzu, Marta Linkiewicz – popularna influencerka i zawodniczka freak fightów, Danuta Martyniuk – żona króla disco polo i osobowość medialna, Katarzyna Paciorek (Kasix), jedna z najpopularniejszych polskich streamerek, wyrazista influencerka Julia von Stein oraz wokalistka Roksana Węgiel-Mglej (Roxie).

"Eksperyment: Odsiadka 2" © Endemol Shine Polska

Już teraz wyczekujący fani formatu mają okazję zobaczyć pierwsze ujęcia z zakładu w Bartoszycach. Jak uczestniczki odnajdą się w więziennym reżimie i jak poradzą sobie z podziałami i stresem panującymi za kratami?

Producentami wykonawczymi programu są Filip Bałdyga, Adriana Sławińska oraz Damian Rajzer z CANAL+ oraz Małgorzata Perkowska-Czaja z Endemol Shine Polska. Producentem merytorycznym jest Agata Lipnicka-Boszko, a producentem nadzorującym Michał Kaszuba. Za reżyserię odpowiadają Agata Lipnicka-Boszko i Bartosz Łabęcki, a produkcję Magdalena Matyasik. Program na licencji Banijay Entertainment został wyprodukowany przez Endemol Shine Polska. "Eksperyment: Odsiadka 2" to kolejny projekt działu CANAL+ Content Lab.

Premiera programu "Eksperyment: Odsiadka 2" już 28.10 w serwisie CANAL+.
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