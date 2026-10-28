CANAL+ publikuje zwiastun drugiego sezonu programu "Eksperyment: Odsiadka". Zobacz, jak surowa rzeczywistość da się uczestniczkom we znaki

Luksus, setki tysięcy followersów i komfortowe życie zamienione na surową celę w Bartoszycach. W nowym sezonie za więzienne kraty trafią znane kobiety ze świata rozrywki, internetu, muzyki i popkultury. Premiera programu już 28 października w serwisie streamingowym CANAL+.
Pierwsza edycja serii "Eksperyment: Odsiadka
" pokazała, jak bezlitośnie więzienna rzeczywistość potrafi obnażyć ludzkie słabości i zburzyć starannie budowany wizerunek publiczny. Wówczas przed wyzwaniem przetrwania w surowych warunkach zakładu karnego stanęli influencerzy i celebryci, m.in.: Zygmunt Chajzer
, Jakub Rzeźniczak
i Gimper
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"Eksperyment: Odsiadka 2" © Endemol Shine Polska
W drugiej odsłonie programu do Bartoszyc trafiły wyłącznie kobiety ze świata show-biznesu. Wśród uczestniczek znalazły się: Urszula Dudziak
– ikona polskiego jazzu, Marta Linkiewicz
– popularna influencerka i zawodniczka freak fightów, Danuta Martyniuk
– żona króla disco polo i osobowość medialna, Katarzyna Paciorek
(Kasix), jedna z najpopularniejszych polskich streamerek, wyrazista influencerka Julia von Stein
oraz wokalistka Roksana Węgiel-Mglej
(Roxie).
"Eksperyment: Odsiadka 2" © Endemol Shine Polska
Już teraz wyczekujący fani formatu mają okazję zobaczyć pierwsze ujęcia z zakładu w Bartoszycach. Jak uczestniczki odnajdą się w więziennym reżimie i jak poradzą sobie z podziałami i stresem panującymi za kratami?
Producentami wykonawczymi programu są Filip Bałdyga
, Adriana Sławińska oraz Damian Rajzer z CANAL+ oraz Małgorzata Perkowska-Czaja
z Endemol Shine Polska. Producentem merytorycznym jest Agata Lipnicka-Boszko
, a producentem nadzorującym Michał Kaszuba
. Za reżyserię odpowiadają Agata Lipnicka-Boszko
i Bartosz Łabęcki, a produkcję Magdalena Matyasik
. Program na licencji Banijay Entertainment został wyprodukowany przez Endemol Shine Polska. "Eksperyment: Odsiadka 2
" to kolejny projekt działu CANAL+ Content Lab. Premiera programu "Eksperyment: Odsiadka 2" już 28.10 w serwisie CANAL+.
Informacja sponsorowana