CANNES 2023: Ruben Östlund przewodniczącym jury

Reżyser Ruben Östlund zostanieLaureat dwóch Złotych Palm będzieReżyser stanie na czele kapituły, której skład dopiero poznamy. Przypomnijmy, że utytułowany artysta należy do wąskiego grona twórców, którzy z Cannes aż. W ubiegłym roku zdobył ją za film " W trójkącie ". Z kolei w 2017 roku - za " The Square ". Wcześniej - w sekcji Un Certain Regard - pokazywał swoje inne filmy, " Mimowolnie " (2008) oraz " Grę " (2001). Z kolei w 2014 jego " Turysta " otrzymał nagrodę jury Un Certain Regard. Powierzając mu szefowanie jury, dyrektor festiwalu Thierry Fremaux chciał "Tegoroczny festiwal w Cannes rusza 16 maja. Potrwa do 27 maja. The Entertainment System is Down " zapowiadany jest jako komedia z socjologicznym zacięciem. Akcja filmu ma się rozgrywać na pokładzie długodystansowego lotu i jest inspirowana dystopijną powieścią Aldousa Huxleya "Nowy wspaniały świat". Woody Harrelson miałby wcielić się w kapitana samolotu. W rozmowie z "Variety" Östlund tak opisywał swój pomysł:Reżysera interesuje zwłaszcza zachodzące na pokładach samolotów zjawisko wściekłości powietrznej. Wywołują je m.in. niedotlenienie oraz ciasna przestrzeń, ale również sytuacje, gdy pasażerowie klasy ekonomicznej przesiadają się do klasy biznes. Brzmi ciekawie?