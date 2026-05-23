CANNES 2026: "Everytime" triumfuje w sekcji Un Certain Regard

Powoli poznajemy laureatów tegorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. Właśnie ogłoszono laureatów sekcji Un Certain Regard. Główną nagrodą wyróżniono "Everytime" w reżyserii Sandry Wollner.
Znamy laureatów sekcji Un Certain Regard "Everytime" opowiada o rodzinie, która zostaje dotknięta tragedią podczas letnich wakacji.
Wydarzenie zaburza ich życie i relacje. W obsadzie znaleźli się Birgit Minichmayr
, Lotte Keiling
, Tristan López
i Carla Hüttermann
. Reżyserka Sandra Wollner
nakręciła wcześniej "Obraz niemożliwy
" i "O niedogodności narodzin
".
Ogłaszając, że zwyciężczynią sekcji jest Wollner
, przewodnicząca jury aktorka Leïla Bekhti
powiedziała, że film "pokazał doświadczenie przeżytej żałoby" i "wstrząsnął jurorami do głębi".
Nagrodę Jury zdobył "Elephants in the Fog"
(reż. Abinash Bikram Shah
), nepalski dramat o społeczności transpłciowych kobiet reprezentujących lokalną trzecią płeć zwaną "meti".
Specjalna Nagroda Jury powędrowała do ręcznie malowanej animacji "Iron Boy"
(reż. Louis Clichy
) o 11-letnim chłopcu dorastający na francuskiej prowincji.
Za najlepszego aktora uznany został Bradley Fiomona Dembeasset
z "Congo Boy"
(reż. Rafiki Fariala
) wcielający się w nastolatka z Republiki Środkowoafrykańskiej, który marzy o karierze muzycznej, podczas gdy jego kraj rozdziera wojna domowa. Marina de Tavira, Daniela Marín Navarro i Mariangel Villegas
otrzymały wspólnie nagrodę dla najlepszej aktorki za występ w "Siempre Soy Tu Animal Materno"
(reż. Valentina Maurel
), rodzinnym dramacie rozgrywającym się w Kostaryce.
Pełna lista nagrodzony w sekcji Un Certain Regard NAGRODA UN CERTAIN REGARD "Everytime"
, reż. Sandra Wollner NAGRODA JURY "Elephants in the Fog"
, reż. Abinash Bikram Shah SPECJALNA NAGRODA JURY "Iron Boy"
, reż. Louis Clichy NAJLEPSZY AKTOR Bradley Fiomona Dembeasset
– "Congo Boy" NAJLEPSZA AKTORKA Marina de Tavira
, Daniela Marín Navarro
, Mariangel Villegas
– "Siempre Soy Tu Animal Materno"
"Ojczyzna" ma szansę na nagrodę w Cannes?
Dziś wieczorem poznamy też laureatów Konkursu Głównego. Wśród filmów walczących o Złotą Palmę jest m.in. "Ojczyzna
" Pawła Pawlikowskiego
przeczytacie recenzję filmu.