Newsy Filmy Festiwale i nagrody CANNES 2026: "Everytime" triumfuje w sekcji Un Certain Regard
Festiwale i nagrody / Filmy

CANNES 2026: "Everytime" triumfuje w sekcji Un Certain Regard

autor: /
https://www.filmweb.pl/news/CANNES+2026%3A+%22Everytime%22+triumfuje+w+sekcji+Un+Certain+Regard-166770
CANNES 2026: &quot;Everytime&quot; triumfuje w sekcji Un Certain Regard
źródło: Materiały prasowe
Powoli poznajemy laureatów tegorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. Właśnie ogłoszono laureatów sekcji Un Certain Regard. Główną nagrodą wyróżniono "Everytime" w reżyserii Sandry Wollner.

Znamy laureatów sekcji Un Certain Regard




"Everytime" opowiada o rodzinie, która zostaje dotknięta tragedią podczas letnich wakacji. Wydarzenie zaburza ich życie i relacje. W obsadzie znaleźli się Birgit Minichmayr, Lotte Keiling, Tristan López i Carla Hüttermann. Reżyserka Sandra Wollner nakręciła wcześniej "Obraz niemożliwy" i "O niedogodności narodzin".

Ogłaszając, że zwyciężczynią sekcji jest Wollner, przewodnicząca jury aktorka Leïla Bekhti powiedziała, że film "pokazał doświadczenie przeżytej żałoby" i "wstrząsnął jurorami do głębi".

Nagrodę Jury zdobył "Elephants in the Fog" (reż. Abinash Bikram Shah), nepalski dramat o społeczności transpłciowych kobiet reprezentujących lokalną trzecią płeć zwaną "meti".

Specjalna Nagroda Jury powędrowała do ręcznie malowanej animacji "Iron Boy" (reż. Louis Clichy) o 11-letnim chłopcu dorastający na francuskiej prowincji.

Za najlepszego aktora uznany został Bradley Fiomona Dembeasset z "Congo Boy" (reż. Rafiki Fariala) wcielający się w nastolatka z Republiki Środkowoafrykańskiej, który marzy o karierze muzycznej, podczas gdy jego kraj rozdziera wojna domowa.

Marina de Tavira, Daniela Marín Navarro i Mariangel Villegas otrzymały wspólnie nagrodę dla najlepszej aktorki za występ w "Siempre Soy Tu Animal Materno" (reż. Valentina Maurel), rodzinnym dramacie rozgrywającym się w Kostaryce.

Pełna lista nagrodzony w sekcji Un Certain Regard



NAGRODA UN CERTAIN REGARD
"Everytime", reż. Sandra Wollner

NAGRODA JURY
"Elephants in the Fog", reż. Abinash Bikram Shah

SPECJALNA NAGRODA JURY
"Iron Boy", reż. Louis Clichy

NAJLEPSZY AKTOR
Bradley Fiomona Dembeasset"Congo Boy"

NAJLEPSZA AKTORKA
Marina de Tavira, Daniela Marín Navarro, Mariangel Villegas"Siempre Soy Tu Animal Materno"

"Ojczyzna"  ma szansę na nagrodę w Cannes?




Dziś wieczorem poznamy też laureatów Konkursu Głównego. Wśród filmów walczących o Złotą Palmę jest m.in. "Ojczyzna" Pawła Pawlikowskiego. TUTAJ przeczytacie recenzję filmu. 

Powiązane artykuły Sandra Wollner

Zobacz wszystkie artykuły

Everytime  (2026)

 Everytime

Najnowsze Newsy

Festiwale i nagrody Filmy

CANNES 2026: Największe zaskoczenie festiwalu? Recenzujemy

Filmy

Julia Roberts gwiazdą nowego filmu

1 komentarz
Seriale

Sequel "Peaky Blinders". Wiemy, kogo gra gwiazda Charlie Heaton

3 komentarze
Inne Filmy

Nie żyje aktor Stew McLean. Policja podejrzewa zabójstwo

4 komentarze
Seriale

"Morituri te salutant". Nowy "Spartakus" skasowany po jednym sezonie

14 komentarzy
Filmy

Impreza z Charli XCX w Warszawie! "Erupcja" już w kinach

Seriale Rankingi Filmy

"Gwiezdne wojny": Jak oglądać aktorskie filmy i seriale? Pełna lista tytułów

11 komentarzy