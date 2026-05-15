CANNES 2026: "Historie równoległe". Asghar Farhadi jak Krzysztof Kieślowski?

W Cannes doczekaliśmy się pokazu wyczekiwanego przez nas filmu z polskimi akcentami. Daria Sienkiewicz obejrzała wariację Asghara Farhadiego na temat "Krótkiego filmu o miłości" Krzysztofa Kieślowskiego. O powstanie filmu przez lata walczył Maciej Musiał, który wspólnie z Krzysztofem Piesiewiczem także "Historie równoległe" produkował. Poniżej możecie sprawdzić, jak VI część Dekalogu wypadała w rękach irańskiego reżysera.
Recenzja filmu "Historie równoległe", reż. Asghar FarhadiDrama
autorka: Daria Sienkiewicz
"W jaki sposób kaczka znalazła się w butelce?" – Sylvie (wybitna Isabelle Huppert
) pyta swojego sąsiada Pierre’a (Vincent Cassel
), wpatrując się w niego z wymalowaną na twarzy śmiertelną powagą. "Siłą wyobraźni" – odpowiada po chwili pisarka, pozostawiając mężczyznę w jeszcze większym osłupieniu. Ta krótka, acz symboliczna scena z "Historii równoległych
" sprawia, że widz zaczyna zastanawiać się nad podobnym, wybrzmiewającym z filmu dylematem: jakim cudem uznany irański reżyser uczynił z "Krótkiego filmu o miłości
" Krzysztofa Kieślowskiego
farsową parodię francuskiej opery mydlanej? Odpowiedź już znacie, prawdziwe pytanie brzmi zatem: dlaczego?
Sylvie należy do starej szkoły artystów: lubi szukać inspiracji na ulicy lub w oknie kamienicy z naprzeciwka. Codzienne podglądanie sąsiadów jest dla niej jak binge watching
ulubionego reality show
. Lustrując pracujących w studiu dźwiękowym Nitę (Virginie Efira
), Nicolasa (ponownie Vincent Cassel
) oraz jego młodszego brata Theo (Pierre Niney
), kobieta wymyśla alternatywne scenariusze ich życia jako kanwę do swojej nowej, zapewne ostatniej już książki. Tym sposobem ta całkiem zwyczajna i nieco nudna trójka twórców efektów dźwiękowych staje się bohaterami burzliwego romansu. Nita jest kobietą fatalną o imieniu Anna, noszącą do pracy kuse dekolty i wymalowane czerwoną szminką usta. Jej chłopakiem jest młody Christophe (czyli Theo), a kochankiem żonaty szef Pierre (aka Nicolas).
Eskalujące pożądanie, podglądactwo, wybuchy zazdrości i mordercze akty zemsty – nic z tego nie podoba się wydawczyni Sylvie, która mówi podstarzałej pisarce wprost: "w ten sposób nie pisze się już historii". Ludzie są dziś bardziej racjonalni i nie popełniają na każdym kroku melodramatycznych gestów niczym w filmach Żuławskiego
Eskalujące pożądanie, podglądactwo, wybuchy zazdrości i mordercze akty zemsty – nic z tego nie podoba się wydawczyni Sylvie, która mówi podstarzałej pisarce wprost: "w ten sposób nie pisze się już historii". Ludzie są dziś bardziej racjonalni i nie popełniają na każdym kroku melodramatycznych gestów niczym w filmach Żuławskiego. Kiedyś uważaliśmy, że chodzenie za kobietą i zagadywanie jej w kawiarni może być romantyczne, teraz mówimy, że jest "creeperskie", czyli odstręczające i dziwne. Dekolt przypadkowo odsłaniający kawałek stanika nie jest żadnym zaproszeniem, a przystawianie się do kogoś z pomocą siły, ignorując wolę drugiej osoby, w prawdziwym życiu wcale nie jest sexy. Sylvie nie reaguje dobrze na krytykę, dlatego zamiast wziąć sobie uwagi do serca, wyrzuca maszynopis i upija się do nieprzytomności.