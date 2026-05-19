Newsy Filmy CANNES 2026: "Moulin" László Nemesa i "Hope" Na Hong-jina. Recenzujemy
Filmy

CANNES 2026: "Moulin" László Nemesa i "Hope" Na Hong-jina. Recenzujemy

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/CANNES+2026%3A+%22Moulin%22+L%C3%A1szl%C3%B3+Nemesa+i+%22Hope%22+Na+Hong-jina.+Recenzujemy-166685
CANNES 2026: &quot;Moulin&quot; László Nemesa i &quot;Hope&quot; Na Hong-jina. Recenzujemy
Dziś prosto z Cannes mamy dla Was recenzje dwóch filmów. Jednym z nich jest koreańskie "Hopeu", o którym Łukasz Mańkowski pisze: Sto sześćdziesiąt minut filmowego ekstremum. Bez chwili wytchnienia, ale bez zadyszki, a wszystko na jednym wdechu. Czy wobec tego twórcy "Lamentu" znowu wyszło arcydzieło? 

Maciej Satora oglądał natomiast dzieło László Nemesa o bohaterskim francuskim rewolucjoniście Jeanie Moulinie i zapewnia, że: Żaden tytuł z tegorocznego konkursu w Cannes nie wyglądał tak pięknie.

Fragmenty obu recenzji znajdziecie poniżej. Całe są dostępne na ich kartach. 

Kolejne recenzje canneńskich premier już niedługo!

Recenzja filmu "Hopeu", reż. Na Hong-jin


Dwadzieścia cztery ssibal na sekundę
autor: Łukasz Mańkowski

Ssibal. Słowo, które zaczyna i kończy właściwie każdy dialog w „Hope”. Jeśli Koreańczycy i Polacy mają coś wspólnego – a mają wiele – to zamiłowanie do klnięcia jest jedną z tych rzeczy. W świecie Na Hong-jina człowiek odnajduje się więc jak w domu. Jego powrót po genialnym „Lamencie” należy do tych absolutnie nieoczekiwanych: „Hope” dosłownie wjeżdża w canneńską stawkę i po drodze demoluje wszelkie oczekiwania oraz konkursowe średniaki. Po posępnych kryminałach i szamańskich horrorach przyszła pora na maksymalistyczne monster movie – takie, jakiego nie było od czasu „The Host”. Mam też wrażenie, że Na przy okazji ustanowił nowy rekord ekranowych przekleństw w koreańskim kinie.

"Hopeu" – zwiastun
Sto sześćdziesiąt minut filmowego ekstremum. Bez chwili wytchnienia, ale bez zadyszki, a wszystko na jednym wdechu. Intensywność „Hope” jest wręcz fizyczna – podobno jeden z krytyków oglądał film na stojąco w Bazin, bo nie był w stanie wysiedzieć tego tempa. I coś w tym jest, bo po seansie sam czułem się, jakbym przez kilka godzin biegał w VR-owym headsecie, a żeby wrócić z canneńskiego pałacu do mieszkania, potrzebowałem GPS-a. Najlepsza wiadomość tegorocznego Cannes? Na Hong-jin is back.

Przez pierwsze czterdzieści minut jesteśmy w znakomitym tropicielskim thrillerze. W samym środku fikcyjnego portu Hopeu, który leży przy koreańskiej strefie zdemilitaryzowanej. Najpierw biegniemy tropem tajemniczego monstrum, które demoluje wszystko na swojej drodze, a chwilę później sami zaczynamy przed nim uciekać. Tak wygląda pierwsza godzina filmu – nieustanny sprint, podczas którego cały czas czuć na karku oddech ludzi desperacko próbujących obronić Hopeu. Trochę jak w najlepszym survival horrorze, tylko że wszystkim steruje Na Hong-jin w swojej absolutnie najwyższej formie.

Całą recenzję filmu "Hopeu" przeczytacie na jego karcie POD LINKIEM TUTAJ.


Recenzja filmu "Moulin", reż. László Nemes


Jeszcze nie zginęła, kiedy my…
autor: Maciej Satora

Ikonografia kina wojennego nauczyła nas, że aktywny opór przeciw nazistowskiej okupacji posiada dwa dominujące oblicza: palącego papierosa spiskowca i krwawiącego każdym centymetrem ciała więźnia. Z życiorysu Jeana Moulina (w filmie granego przez Gillesa Lellouche’a) – francuskiego bohatera narodowego odpowiedzialnego za zjednoczenie w 1943 roku rozproszonych po kraju organizacji podziemnych – László Nemes z sukcesem potrafi wyciągnąć je oba. Jego najnowszy projekt może i przez długi czas wygląda jak stylowe kino noir o panach z kapeluszami na głowach, ideałami w sercu i fałszywymi dokumentami w portfelach, ale nie dajcie się zwieść gatunkowym atrybutom. Autor „Syna Szawła” znowu wstał i wybrał przemoc.


Spotkania po latach częściej niż wspomnienia wydobywają różnice, zgrzyty z wyrytym w pamięci obrazem. W kinie Nemesa obraz ten wydawał się dotąd jasno zdefiniowany przez duchotę i klaustrofobię kadru. Kamera blisko przyciśnięta do ramienia bohaterów, jakby szukająca za nim kryjówki, budowała portrety opresyjnych czasów zarówno w jego oscarowym debiucie, jak i późniejszym „Schyłku dnia”, stając się głównym znakiem rozpoznawczym stylu reżysera. 

Moulin” otwiera jednak szeroka panorama kręconego nocą rozlewiska: malarski krajobraz, zaburzony przez dwa malutkie spadochrony powiewające na horyzoncie. Członkowie francuskiego ruchu oporu wlatują w kadr niespiesznie, ale nawet gdy już się w nim znajdą, film nie zawęża swojego kąta patrzenia. Dopóki bohaterowie mają przestrzeń działania, posiada ją przed oczami także widz – tak założył sobie Nemes, dlatego też ogranicza ją konsekwentnie dopiero wraz z narastaniem opresji wokół pojmanych postaci. Jego opowieść o uchwyceniu, zdemaskowaniu i torturowaniu Jeana Moulina pozwala sobie więc wykorzystać obraz do adekwatnego towarzyszenia scenariuszowi.

Całą recenzję filmu "Moulin" przeczytacie na jego karcie POD LINKIEM TUTAJ.

Powiązane artykuły Moulin

Zobacz wszystkie artykuły

Hopeu  (2026)

 Hopeu

Moulin  (2026)

 Moulin

Najnowsze Newsy

Filmy

"Hello Kitty" podbije kina? Warner Bros. pracuje nad animacją

3 komentarze

Wyjątkowy konkurs – do wygrania telewizor Samsung Micro RGB 65”

VOD Seriale

Ta komedia śmieszyła do łez. Remake w drodze

2 komentarze
VOD Seriale

Nowy Scooby-Doo! Teraz w wersji anime

12 komentarzy

RECENZJA: Skąd obsesja na punkcie "Obsesji"?

1 komentarz

Nie żyje David Burke. Aktor miał 91 lat

Festiwale i nagrody Filmy

Drugi początek. Rusza MDAG Online!