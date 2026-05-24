Newsy Filmy Festiwale i nagrody CANNES 2026: Andriej Zwiagincew do Władimira Putina: "Skończ tę rzeź"
Festiwale i nagrody / Filmy

CANNES 2026: Andriej Zwiagincew do Władimira Putina: "Skończ tę rzeź"

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/CANNES+2026%3A+Andriej+Zwiagincew+do+W%C5%82adimira+Putina%3A+%22Sko%C5%84cz+t%C4%99+rze%C5%BA%22-166778
CANNES 2026: Andriej Zwiagincew do Władimira Putina: &quot;Skończ tę rzeź&quot;
źródło: Getty Images
autor: Aurore Marechal
Jednym z laureatów zakończonego właśnie 79. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes był Andriej Zwiagincew, wyróżniony za film "Minotaur". Odbierając nagrodę przebywający na wygnaniu rosyjski reżyser zwrócił się do Władimira Putina, apelując o "zakończenie rzezi".

Andriej Zwiagincew zabiera głos w sprawie wojny w Ukrainie



GettyImages-2277876299.jpg Getty Images © Kate Green

Miliony ludzi po obu stronach frontu marzą tylko o jednej rzeczy; żeby masakra dobiegła końca, powiedział Zwiagincew, nawiązując do wojny, która trwa w Ukrainie po rosyjskiej inwazji na kraj.
     
Jedyna osoba, która może zatrzymać tę jatkę, to prezydent Federacji Rosyjskiej. Zakończ tę rzeź, cały świat na to czeka, dodał reżyser.      


Bohaterem "Minotaura" jest dyrektor rosyjskiej firmy, który musi spośród swoich pracowników wybrać 14 najmniej potrzebnych, żeby można było wysłać ich na front w Ukrainie. Jednocześnie mężczyzna odkrywa, że zdradza go żona.

Tak pisał dla nas o filmie Maciej Satora: To pierwszy od dziewięciu lat projekt najważniejszego antyrządowego rosyjskiego reżysera; jego pierwszy film w konkursie głównym dużego międzynarodowego festiwalu od czasu inwazji na Ukrainę. Zbiorową niezręczność (łudzę się, że współodczuwaną) oglądania pod muchą w canneńskim pałacu festiwalowym filmu stworzonego przez Rosjanina usprawiedliwiało jedynie oczekiwanie, że autor przeprowadzi bezpardonowy atak na reżim (...). Tymczasem "Minotaur" w potępieniu rządów Putina okazuje się mniej bezpośredni niż nakręcony jeszcze w 2014 za krajowe pieniądze (!!!) "Lewiatan" i nawet dla oligarchów powinien wydać się mniej drażniącym kamieniem w bucie.

TUTAJ przeczytacie całą recenzję filmu.
     

"Minotaur" – fragment filmu



Powiązane artykuły Andriej Zwiagincew

Zobacz wszystkie artykuły

Minotaure  (2026)

 Minotaure

Najnowsze Newsy

Filmy

"Nieodwracalne". Kontrowersyjny film Gaspara Noego już w środę w kinie Iluzjon

VOD Seriale

Czy "The Boroughs" to dojrzałe "Stranger Things"? Recenzja

Filmy

"Mandalorian i Grogu" to lepszy film czy odcinek serialu? Recenzja

Gry

Voorhees wreszcie w "Dead by Daylight"! Zobacz zwiastun

Seriale Wideo

Pierwszy teaser "Baywatch". Oni wciąż biegają w slow-motion

8 komentarzy
Filmy

CANNES 2026: Kontrowersyjna Złota Palma? Reżyser zachęca do dialogu

8 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

CANNES 2026: Paweł Pawlikowski z nagrodą, choć nie ze Złotą Palmą

40 komentarzy