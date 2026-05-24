CANNES 2026: Andriej Zwiagincew do Władimira Putina: "Skończ tę rzeź"

Bohaterem "Minotaura" jest dyrektor rosyjskiej firmy, który musi spośród swoich pracowników wybrać 14 najmniej potrzebnych, żeby można było wysłać ich na front w Ukrainie. Jednocześnie mężczyzna odkrywa, że zdradza go żona.
Tak pisał dla nas o filmie Maciej Satora:To pierwszy od dziewięciu lat projekt najważniejszego antyrządowego rosyjskiego reżysera; jego pierwszy film w konkursie głównym dużego międzynarodowego festiwalu od czasu inwazji na Ukrainę. Zbiorową niezręczność (łudzę się, że współodczuwaną) oglądania pod muchą w canneńskim pałacu festiwalowym filmu stworzonego przez Rosjanina usprawiedliwiało jedynie oczekiwanie, że autor przeprowadzi bezpardonowy atak na reżim (...). Tymczasem "Minotaur" w potępieniu rządów Putina okazuje się mniej bezpośredni niż nakręcony jeszcze w 2014 za krajowe pieniądze (!!!) "Lewiatan" i nawet dla oligarchów powinien wydać się mniej drażniącym kamieniem w bucie.