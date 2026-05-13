CANNES 2026: Niezły cyrk na otwarcie! Recenzujemy "The Electric Kiss"

Ruszyła machina! Na otwarcie 79. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes pokazano "The Electric Kiss" ("La Vénus électrique") w reżyserii Pierre'a Salvadoriego. Jaka tonację dla reszty imprezy ustawił film, w którym wystąpili Pio Marmaï, Anaïs Demoustier i Gilles Lellouche? Recenzuje Jan Tracz.
Wielkie kłamstewka (recenzja filmu "The Electric Kiss", reż. Pierre Salvadori)
Film otwarcia tegorocznego festiwalu w Cannes zaczyna się od sceny w paryskim cyrku na otwartym powietrzu. Ktoś pewnie powie, że to oczko puszczone do kinofilów pamiętających "Dziwolągów
” Toda Browninga
– no bo jakżeby inaczej, mamy cyrk i kino w dialogu. Nic bardziej mylnego. Paryż i cyrk z 1928 roku – bo to właśnie wtedy toczy się akcja filmu – przypomina nam o zapomnianym klasyku "Zu-Zu
" z 1934 roku z Josephine Baker
w roli głównej.
Tam także mieliśmy cyrk z prawdziwego zdarzenia, pełen krzykliwych facetów nagabujących przechodniów, a także sztukę idącą w parze z wszechobecnym podstępem (jak i talentem!). Do tego "The Electric Kiss
” Pierre’a Salvadoriego
bezpośrednio wraca do Paryża z początku poprzedniego stulecia. Do eleganckich uliczek, które prowadzą do świątyń kultury (muzeów i galerii sztuki); do wykwintnych knajpek, w której spotyka się paryska śmietanka; do zakurzonych, podziemnych barów, gdzie przesiaduje cała reszta społeczeństwa. Dostajemy Paryż znany dziś widzom z pocztówek i filmów z Josephine Baker
. Utracony Paryż, do którego swego czasu zapragnął wrócić Woody Allen
.
(...) Łatwo spłycić "The Electric Kiss
" uznając go za tani, kontrolowany kicz, w którym płytki romans zgrabnie łączy się ze współczesnym francuskim humorem, w ostatnich latach rozpowszechnionym przez filmy z Christianem Clavierem
. Ale pod fasadą "kina dla twoich rodziców”, wychowanych jeszcze na Louisie de Funèsie
, kryje się traktat o wielu twarzach miłości. Przy okazji Salvadori
zadaje pytanie, czy kłamstwo – tutaj coś w rodzaju "białego kłamstwa" – może zostać wybaczone w imieniu wyższego dobra.
Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Ale sam film, niezależnie od swoich wszystkich wad oraz zalet, przypominał mi o dziecięcej radości z kina; pozwolił zachwycić się niewymuszoną prostotą, w której reżyser (wraz z ufającą mu obsadą) pragnie zrobić coś swojego, na własnych zasadach. Wszakże Irène mówi w filmie, że "ceni artystów, którzy nie chcą być (w swojej sztuce) ostrożni". Trudno się z nią nie zgodzić.