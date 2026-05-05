CANNES 2026: Demi Moore, Stellan Skarsgård i Chloé Zhao w jury konkursu głównego

Równo za tydzień rozpocznie się 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes – najważniejsze światowe święto artystycznego kina. Z tego też powodu organizatorzy imprezy w końcu dzielą się pełnym składem jury konkursu głównego, który wspólnie wybierze tegorocznego laureata Złotej Palmy. Przewodniczącego tego zacnego grona znamy już od jakiegoś czasu – jest nim Park Chan-wook, południowokoreański autor "Oldboya" oraz "Służącej".

Jak informują organizatorzy imprezy, nad losem między innymi nowego dzieła Pawła Pawlikowskiego debatować będą w tym roku pochodzące z różnych stron świata osobowości świata kina. Jeśli chodzi o reżyserską część jury, obok Parka Chan-wooka o przyznaniu Złotej Palmy zadecydują chińska twórczyni Chloé Zhao ("Hamnet"), chilijski reżyser Diego Céspedes ("Tajemnicze spojrzenie flaminga") oraz pochodząca z Belgii Laura Wandel ("Plac zabaw"). Ich praca będzie wzbogacona scenopisarskim doświadczeniem Paula Laverty'ego, wieloletniego współpracownika Kena Loacha, dla którego napisał między innymi filmy "Ja, Daniel Blake" czy "Wiatr buszujący w jęczmieniu".

Aktorzy rzecz jasna również będą mieli w tym roku solidną reprezentację w składzie konkursowego jury. Otwiera ją obecność Demi Moore, amerykańskiej gwiazdy "Substancji" Coralie Fargeat, nagrodzonej za scenariusz w 2024 roku. Obok niej o przyznaniu Złotej Palmy zdecyduje też Szwed Stellan Skarsgård – jeden z bohaterów oklaskiwanej w zeszłym roku "Wartości sentymentalnej". Jury zasila też irlandzko-etiopska aktorka Ruth Negga, nominowana w 2017 roku do Oscara za rolę w filmie "Loving", a także Isaach De Bankolé, urodzony w Abidżanie (obecnie Wybrzeże Kości Słoniowej) aktor pamiętany chociażby z występu w "The Limits of Control".

Zdaniem portalu Variety, dziewięcioosobowe jury ma mieć jednak w swojej grupie przynajmniej jednego "rezerwowego" członka. W toku kształtowania się składu miał on zająć miejsce, które pierwotnie szykowane było dla Jacoba Elordiego, nominowanego do Oscara gwiazdora "Frankensteina" i "Euforii". Z obecności w prestiżowym gronie miało wykluczyć go niedawne złamanie stopy. Kontuzja odebrała mu możliwość pełnienia reprezentacyjnych obowiązków jurora i zmusiła festiwal do zaproponowania tej roli komuś innemu.

