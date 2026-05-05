CANNES 2026: Demi Moore, Stellan Skarsgård i Chloé Zhao w jury konkursu głównego

Równo za tydzień rozpocznie się 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes – najważniejsze światowe święto artystycznego kina. Z tego też powodu organizatorzy imprezy w końcu dzielą się pełnym składem jury konkursu głównego, który wspólnie wybierze tegorocznego laureata Złotej Palmy. Przewodniczącego tego zacnego grona znamy już od jakiegoś czasu – jest nim Park Chan-wook, południowokoreański autor "Oldboya" oraz "Służącej".
Kto w jury konkursu głównego w Cannes?
Jak informują organizatorzy imprezy, nad losem między innymi nowego dzieła Pawła Pawlikowskiego
debatować będą w tym roku pochodzące z różnych stron świata osobowości świata kina. Jeśli chodzi o reżyserską część jury, obok Parka Chan-wooka
o przyznaniu Złotej Palmy zadecydują chińska twórczyni Chloé Zhao
("Hamnet
"), chilijski reżyser Diego Céspedes
("Tajemnicze spojrzenie flaminga
") oraz pochodząca z Belgii Laura Wandel
("Plac zabaw
"). Ich praca będzie wzbogacona scenopisarskim doświadczeniem Paula Laverty'ego
, wieloletniego współpracownika Kena Loacha
, dla którego napisał między innymi filmy "Ja, Daniel Blake
" czy "Wiatr buszujący w jęczmieniu
".
Aktorzy rzecz jasna również będą mieli w tym roku solidną reprezentację w składzie konkursowego jury. Otwiera ją obecność Demi Moore
, amerykańskiej gwiazdy "Substancji
" Coralie Fargeat
, nagrodzonej za scenariusz w 2024 roku. Obok niej o przyznaniu Złotej Palmy
zdecyduje też Szwed Stellan Skarsgård
– jeden z bohaterów oklaskiwanej w zeszłym roku "Wartości sentymentalnej
". Jury zasila też irlandzko-etiopska aktorka Ruth Negga
, nominowana w 2017 roku do Oscara
za rolę w filmie "Loving
", a także Isaach De Bankolé
, urodzony w Abidżanie (obecnie Wybrzeże Kości Słoniowej) aktor pamiętany chociażby z występu w "The Limits of Control
".
Zdaniem portalu Variety, dziewięcioosobowe jury ma mieć jednak w swojej grupie przynajmniej jednego "rezerwowego" członka. W toku kształtowania się składu miał on zająć miejsce, które pierwotnie szykowane było dla Jacoba Elordiego
, nominowanego do Oscara
gwiazdora "Frankensteina
" i "Euforii
". Z obecności w prestiżowym gronie miało wykluczyć go niedawne złamanie stopy. Kontuzja odebrała mu możliwość pełnienia reprezentacyjnych obowiązków jurora i zmusiła festiwal do zaproponowania tej roli komuś innemu.
