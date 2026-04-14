CANNES 2026: Ogłoszono selekcje Tygodnia Krytyki i Directors' Fortnight. Mamy polski akcent

Niedługo po ogłoszeniu składu konkursu głównego tegorocznego festiwalu w Cannes, w ruch idą selekcje sekcji pobocznych. Przeglądy Quinzaine des cinéastes (Directors' Fortnight) oraz Semaine de la Critique (Tydzień Krytyki) pokazały światu swoje wybory. Szczególnie ta pierwsza przyciągnęła w tym roku spore nazwiska: Lisandro Alonso ("Eureka"), Radu Jude ("Nie obiecujcie sobie zbyt wiele po końcu świata") czy Kantemir Bałagow ("Wysoka dziewczyna") pokażą światu swoje nowe produkcje. Z kolei w Tygodniu Krytyki możemy spodziewać się nieoczywistego polskiego akcentu.
Co zobaczymy w przeglądach Tygodnia Krytyki i Directors' Fortnight?
Po dzisiejszej wiadomości kinomanów najmocniej ekscytuje obecność nowych produkcji Radu Jude
, Lisandro Alonso
oraz pierwszego filmu Kantemira Bałagowa
kręconego poza Rosją. W jego "Butterfly Jam
" główne role zagrają Barry Keoghan
, Riley Keough
i Harry Melling
. Poza wymienionymi wyżej nazwiskami, Directors' Fortnight będzie cieszyć widzów premierą nowego filmu mistrza Alaina Cavaliera
("Teresa
"), czy animacji od satyrycznego Quentina Dupieux
, twórcy "Morderczej opony
" czy "Deerskin
".
Przypomnijmy, że Quinzaine des cinéastes, znane również jako Directors' Fortnight, to prestiżowa, niezależna selekcja rozgrywająca się równolegle z Festiwalem Filmowym w Cannes. Została założona z inicjatywy Francuskiego Stowarzyszenia Reżyserów Filmowych w 1969 roku. Wraz z Semaine de la Critique (Tygodniem Krytyki) oraz L'ACID dopełniają doroczne francuskie święto kina.
"Du Fioul dans les artères" – kadr z filmu
W bardziej niepozornym Tygodniu Krytyki także możemy liczyć na ciekawe propozycje festiwalowe. Z perspektywy polskiego widza najważniejszą może wydać się specjalny pokaz filmu "Du Fioul dans les artères
" (ang. "Made of Flesh and Fuel"), francusko-polskiej koprodukcji Pierre'a Le Galla
osadzonej w rzeczywistości kierowców ciężarówek. Filmowa historia śledzi drogę Étienne'a, którego złożone z krótkich, przelotnych epizodów życie miłosne zmieni dopiero poznanie kierowcy z Polski, Bartka (w tej roli Julian Świeżewski
). Ich niespodziewany romans stanie się dla bohatera szansą na zbudowanie stałej, zaangażowanej relacji.
Selekcja Quinzaine des cinéastes 2026
"Butterfly Jam
", reż. Kantemir Bałagow
"9 Temples To Heaven", reż. Sompot Chidgasornpongse
"Atonement", reż. Reed Van Dyk
"Clarissa
", reż. Arie Esiri
, Chuko Esiri
"La muerte no tiene dueño
", reż. Jorge Thielen Armand
"Le Journal d'une femme de chambre
", reż. Radu Jude
"Dora
", reż. July Jung
"La libertad doble
", reż. Lisandro Alonso
"Gabin
", reż. Maxence Voiseux
"I See Buildings Fall Like Lightning
", reż. Clio Barnard
"Lave Forventninger
", reż. Eivind Landsvik
"Once Upon A Time In Harlem
", reż. William Greaves
, David Greaves
"La Perra
", reż. Domingo Sotomayor
Shana, reż. Lila Pinell
"Merci d’être venu
", reż. Alain Cavalier
"L’Espèce Explosive
", reż. Sarah Arnold
"Carmen, L’Oiseau Rebel", reż. Sebastian Laundenbach
"We Are Aliens", reż. Kohei Kadowaki
"Le Vertige
", reż. Quentin Dupieux
Selekcja Semaine de la Critique 2026
"Dua
", reż. Blerta Basholli
"Wu ming nü hai
", reż. Zou Jing
"La Gradiva
", reż. Marine Atlan
"Seis Meses en el edificio rosa con azul
", reż. Bruno Santamaria Razo
"Al Mahattah
", reż. Sara Ishaq
"Tin Castle
", reż. Alexander Murphy
"Viva
", reż. Aina Clotet Pokazy specjalne
"In Waves
", reż. Phuong Mai Nguyen
"La Frappe
", reż. Julien Gaspar-Oliveri
"Du Fioul dans les artères
", reż. Pierre Le Gall
"Adieu monde cruel
", reż. Félix de Givry
