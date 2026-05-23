CANNES 2026: Paweł Pawlikowski z nagrodą, choć nie ze Złotą Palmą

W sobotę odbyła się ceremonia wręczenia nagród podczas 79. edycji Festiwalu Filmowego w Cannes. Jury pod przewodnictwem Chan-wook Parka było w tym roku niezwykle hojne i nie dla wszystkich wystarczyło statuetek. Polacy mają powody do radości. Paweł Pawlikowski znalazł się w gronie docenionych przez jury. Otrzymał nagrodę za reżyserię.

Weterani górą. Pawlikowski, Zwiagincew i Mungiu z najważniejszym nagrodami festiwalu



Jeśli chodzi o najważniejsze nagrody tegorocznej edycji, to jury postawiło na weteranów festiwalu. Złotą Palmę otrzymał Cristian Mungiu za film "Fjord". To jego druga Palma w karierze. Pierwszą otrzymał 19 lat temu za "4 miesiące, 3 tygodnie i 2 dni". W sumie jest to już czwarta nagroda w canneńskim konkursie głównym. Dostał bowiem nagrodę za scenariusz w 2012 roku (za film "Za wzgórzami") oraz za reżyserię ("Egzamin").

Drugą nagrodę festiwalu - Grand Prix - otrzymał Andriej Zwiagincew za film "Minotaure". W jego przypadku jest to trzecia nagroda w konkursie głównym. Wcześniej otrzymał nagrodę za scenariusz ("Lewiatan") i nagrodę jury ("Niemiłość"). Jest też laureatem nagrody specjalnej jury sekcji Un Certain Regard za film "Elena".

Paweł Pawlikowski został doceniony za reżyserię filmu "Ojczyzna". Również w jego przypadku nie jest to pierwsza nagroda na canneńskiej imprezie. W 2018 roku także został uznany najlepszym reżyserem festiwalu za film "Zimna wojna".

Gdzie moja nagroda?



Choć w tym roku jury nie wyszło poza ramy regulaminu i nie przyznało (jak to był w poprzednich latach) dodatkowej nagrody, to jednak postanowiło wyróżnić tyle osób, że nie dla wszystkich starczyło statuetek.

Jednym z poszkodowanych był niestety także Polak. Paweł Pawlikowski nie jest bowiem samodzielnym laureatem nagrody za reżyserię. Jury postanowiło wyróżni także duet Javier Calvo i Javier Ambrossi za "La bola negra". Ponieważ oni zostali ogłoszeni jako pierwsi, to jedyna statuetka za reżyserię powędrowała do ich rąk. Pawlikowski nawet sobie zażartował pytając "gdzie jest moja nagroda?". Na szczęście autorzy "La bola negra" podzielili się nią z polskim reżyserem, kiedy przyszło do pozowania do zdjęć akredytowanym przy festiwalu fotografom.

To jednak nie jedyny taki przypadek podczas tegorocznej gali. Zamiast dwóch nagród aktorskich, jury postanowiło przyznać ich aż cztery. Dwie powędrowały do aktorek grających w filmie "Soudain": Virginie Efiry i Tao Okamoto. Dwie otrzymali Emmanuel Macchia i Valentin Campagne, czyli odtwórcy głównych ról w filmie "Coward".

Cannes 2026: Lista nagrodzonych podczas Gali Zamknięcia



ZŁOTA PALMA
"Fjord" reż. Cristian Mungiu
TUTAJ

GRAND PRIX
"Minotaure" reż. Andriej Zwiagincew
TUTAJ

REŻYSERIA
Javier Calvo i Javier Ambrossi - "La bola negra"
TUTAJ

oraz

Paweł Pawlikowski - "Ojczyzna"
TUTAJ

NAGRODA JURY
"Das geträumte Abenteuer" reż. Valeska Grisebach

SCENARIUSZ
Emmanuel Marre - "Notre salut"
TUTAJ

AKTORKA
Virginie Efira i Tao Okamoto - "Soudain"
TUTAJ

AKTOR
Emmanuel Macchia i Valentin Campagne - "Coward"
TUTAJ




ZŁOTA KAMERA
"Ben'imana" reż. Marie-Clementine Dusabejambo


ZŁOTA PALMA DLA FILMU KRÓTKOMETRAŻOWEGO
"Para los contrincantes" reż. Federico Luis

