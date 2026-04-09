CANNES 2026: Pawlikowski, Farhadi i Almodóvar w konkursie głównym

Program tegorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes został właśnie ogłoszony! Za nieco ponad miesiąc 79. edycja imprezy rozpocznie się na Lazurowym Wybrzeżu. O Złotą Palmę – najważniejszą nagrodę światowego kina artystycznego – powalczą między innymi Hiszpan Pedro Almodóvar ("Bitter Christmas"), Irańczyk Asghar Farhadi ("Historie równoległe" – wariacja na temat jednego z epizodów "Dekalogu" Krzysztofa Kieślowskiego), Rosjanin Andriej Zwiagincew ("Minotaur") czy stały bywalec festiwalu, Japończyk Hirokazu Koreeda ("Sheep in the Box"). Dla Polaków najważniejszą informacją jest jednak obecność naszego rodaka, Pawła Pawlikowskiego, którego "Fatherland" wyznaczy powrót reżysera na Canneński festiwal po ośmiu latach odpoczynku od pełnych metraży.
CANNES 2026: Co w programie festiwalu?
Thierry Frémaux w trakcie ogłaszania programu 79. edycji festiwalu
Jury pod przewodnictwem Parka Chan-wooka
będzie miało w tym roku niełatwe zadanie. Grupę uznanych twórców, którzy w tym roku przywiozą nowe projekty na festiwal, uzupełniają między innymi Ira Sachs
, Cristian Mungiu
oraz Ryûsuke Hamaguchi
. W tegorocznym zestawieniu konkursowych twórczyń i twórczyń znajduje się 5 kobiet oraz 16 mężczyzn. Co ciekawe, tylko jeden z nich pochodzi z USA, co jest sporym zaskoczeniem w porównaniu z zeszłoroczną edycją imprezy. Fani kina Hollywoodzkiego będą musieli spoglądać więc w kierunku sekcji pozakonkursowych, gdzie swoje nowe filmy pokażą miedzy innymi Steven Soderbergh
czy Ron Howard
. Tegoroczna selekcja została dokonana spośród aż 2541 zgłoszonych filmów.
Szef festiwalu Thierry Frémaux
zaznaczył, że ujawniona dziś selekcja obejmuje 95% programu imprezy. Ostatnie 5% pozostaje zarezerwowane na późniejsze dodatki, których obecność z różnych powodów (choćby tego, że postprodukcje nie są jeszcze ukończone) na dzień dzisiejszy pozostaje tajemnicą.
CANNES 2026: Program tegorocznego festiwalu FILM OTWARCIA
"La Vénus électrique
", reż. Pierre Salvadori KONKURS GŁÓWNY
"Minotaur
", reż. Andriej Zwiagincew
"El ser querido
", reż. Rodrigo Sorogoyen
"The Man I Love
", reż. Ira Sachs
"Fatherland
", reż. Paweł Pawlikowski
"Moulin
", reż. László Nemes
"Histoires de la nuit
", reż. Léa Mysius
"Fjord
", reż. Cristian Mungiu
"Notre Salut
", reż. Emmanuel Marre
"Gentle Monster", reż. Marie Kreutzer
"Hopeu
", reż. Na Hong-Jin
"Sheep in the Box
", reż. Hirokazu Kore-eda
"Nagi Notes", reż. Koji Fukada
"Garance
", reż. Jeanne Herry
"The Unknown", reż. Arthur Harari
"Soudain
", reż. Ryûsuke Hamaguchi
"The Dreamed Adventure", reż. Valeska Grisebach
"Coward", reż. Lukas Dhont
"La vie d'une femme
", reż. Charline Bourgeois-Tacquet
"Historie równoległe
", reż. Asghar Farhadi
"Gorzkie święta
", reż. Pedro Almodóvar
"La Bola Negra
", reż. Javier Calvo
, Javier Ambrossi UN CERTAIN REGARD
"La más dulce", reż. Laïla Marrakchi
"Club Kid
", reż. Jordan Firstman
"Teenage Sex and Death at Camp Miasma
", reż. Jane Schoenbrun
"Everytime", reż. Sandra Wollner
"I’ll Be Gone in June", reż. Katharina Rivilis
"Yesterday the Eye Didn’t Sleep", reż. Rakan Mayasi
"The Meltdown", reż. Manuela Martelli
"Soy Tu Animal Materno", reż. Valentina Maurel
"Elephants in the Fog", reż. Abhinash Bikram Shah
"Benimana", reż. Marie-Clementine Dusabejambo
"Le Corset", reż. Louis Clichy
"Congo Boy", reż. Rafiki Fariala
"All the Lovers in the Night", reż. Yukiko Sode POKAZY POZAKONKURSOWE
"Jej piekło
", reż. Nicolas Winding Refn
"Diamond", reż. Andy Garcia
"Karma
", reż. Guillaume Canet
"Objet du deli", reż. Agnes Jaoui
"De Gaulle, L'âge de fer
", reż. Antonin Baudry CANNES PREMIERE
"Propeller One-Way Night Coach", reż. John Travolta
"Kokurojo: The Samurai and the Prisoner
", reż. Kiyoshi Kurosawa
"Heimsuchung", reż. Volker Schlöndorff
"The Game", reż. Juan Cabral, Santiago Franco
"The Third Night", reż. Daniel Auteuil POKAZY O PÓŁNOCY
"Roma Elastica
", reż. Bertrand Mandico
"Full Phil
", reż. Quentin Dupieux
"Gunche
", reż. Yeon Sang-ho
"Jim Queen and the Quest for Chloroqueer
", reż. Nicolas Athane
, Marco Nguyen
"Sanguine", reż. Marion Le Corroller POKAZY SPECJALNE
"John Lennon: The Last Interview", reż. Steven Soderbergh
"Avedon", reż. Ron Howard
"Les Survivants du Che", reż. Christophe Réveille
"Les Matins Merveilleux
", reż. Avril Besson 79. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes
potrwa od 12 do 23 maja.