CANNES 2026: Recenzujemy film Johna Travolty i "Butterfly Jam" Kantemira Bałagowa

Tegoroczna edycja festiwalu w Cannes przyniosła niespodziewaną Złotą Palmę 72-letniemu Johnowi Travolcie za życiowe osiągnięcia. I faktycznie aktor osiągnął w swoim zawodzie zapewne wszystko, co chciał. Może więc robić teraz rzeczy tylko dla siebie. A chciał nakręcić film. I tak też się stało. Jego "Propeller One-Way Night Coach" zachwyciło canneńską widownię ciepłem opowieści o marzeniach i rodzinie. Film oglądał Jan Tracz, a jego wrażenia z seansu znajdziecie poniżej. Maciej Satora natomiast wybrał się na nową produkcję dawno niewidzianego w kinie Kantemira Bałagowa, reżysera "Wysokiej dziewczyny" i "Bliskości". Czy "Butterfly Jam" z Barrym Keoghanem zachwyca tak jak jego poprzednie dzieła? Przeczytajcie naszą recenzję. Fanatyk lotnictwa
autor: Jan Tracz
Podobno każdy młody Amerykanin w latach 60. śnił o swoim pierwszym locie. Było to jednak marzenie ściętej głowy. W 2026 wejście do swojego pierwszego samolotu wciąż pozostaje marzeniem dla wielu młodych osób, choć dziś podróż powietrzna stała się znacznie bardziej dostępnym dla całego społeczeństwa.
O tym doświadczeniu powiada "Propeller One-Way Night Coach
", czyli – uwaga – reżyserski debiut Johna Travolty
. W tym przypadku padło na podróż nieistniejącą już linią TWA (Trans World Airlines), swego czasu jedną z najważniejszych lotniczych marek. Lot TWA stanie się dla pretekstem dla Travolty
, by opowiedzieć nam co nieco o swoim dzieciństwie i zaproponować niepretensjonalny feel-good movie
.
"Propeller One-Way Night Coach" – zwiastun
Ale zanim o filmie – pora na krótką korespondencję z tegorocznego Cannes. "Un film de John Travolta" – ten napis wybrzmiał bardziej niż dumnie tuż po tym, jak Travolta, który wyszedł na scenę powiedzieć kilka słów o swoim najnowszym debiucie, otrzymał honorową (oraz niespodziankową) Złotą Palmę. Sala wrzała, wiwatowała, i cieszyła się szczęściem zaprawdę skromnego aktora. Chyba nikt do końca nie mógł uwierzyć, że jest świadkiem historii. Ukochany aktor w wieku 72 lat stał się reżyserem – kto to słyszał…
Cała historia opowiadana jest głosem Travolty
z offu, dzięki czemu monolog naszego czułego narratora przypomina wizualizację anegdotki, którą autor opowiada swoim wnukom przy kominku. To wtedy przypomniałem sobie, że jeden z moich ulubionych aktorów jest fanatykiem lotniska. Młody Jeff (Clark Shotwell
) – alter ego Travolty – ma cały pokój zawalony w lotniczych gadżetach. Kiedy jego mama (Kelly Eviston-Quinnett
) – ważna dla reżysera figura matczyna, z zawodu również aktorka – zdradza mu, że kupiła im bilet do Hollywood, chłopak nie może w to uwierzyć. Wreszcie uda mu się polecieć samolotem! Nie obchodzi go zbytnio, że matka chce tam spełniać swoje własne marzenia, jakoś zakręcić się przy gwiazdach i rozpocząć karierę w wieku 49-lat (po raz pierwszy i nie ostatni narrator ironizuje, gdy podkreśla ten fakt – nic zresztą dziwnego). Liczy się tu i teraz – TWA czeka. Całą recenzję filmu "Propeller One-Way Night Coach" przeczytacie na jego karcie POD LINKIEM TUTAJ. Motyla noga
autor: Maciej Satora
Reżyseria to także sztuka adaptacji twórczej wizji do nieprzewidzianych okoliczności. Na własnej skórze przekonał się o tym Kantemir Bałagow
– przed kilkoma laty jeden z największych talentów wschodniego kina, który wyróżnienie na świadectwie otrzymał od samego Aleksandra Sokurowa
. Dziś persona non grata
, nieśmiało wyglądająca z otchłani cancelu
, w którą wepchnięto go rękami wszystkich możliwych politycznych motywacji. Nieśmiało, bo choć jego "Butterfly Jam
" otworzył sekcję Director’s Fortnight na tegorocznej edycji festiwalu w Cannes, powszechny dystans do jego postaci pozostaje niewiele słabszy niż w 2022 roku – nawet pomimo faktu, że pierwszego dnia inwazji na Ukrainę potępił swoją ojczyznę, a dwa tygodnie później zaszczuty uciekł do Stanów Zjednoczonych wraz z partnerką Kirą Kowalenko. Nasze serce jest z Ukrainą i Rosjanami, którzy sprzeciwiają się temu koszmarowi
– napisał wówczas w mediach społecznościowych, po czym na kilka lat zapadł się pod ziemię. Problem, co z nim zrobić, rozwiązał się sam.
W dniu pełnometrażowego debiutu, "Bliskości
", Bałagow
miał 25 lat. "Wysoką dziewczynę
" pokazał światu w wieku 27 – po nagrodę za reżyserię sekcji Un Certain Regard sięgnął wcześniej niż większość pierwszoroczniaków wyciąga ręce po indeksy do łódzkiej filmówki. Dwa filmy, dwie premiery na Lazurowym Wybrzeżu – to potrafi zadziałać na wyobraźnię i odpalić twórczą korbę na całego. Może dlatego "Monicę" (przemianowaną później na "Butterfly Jam") chciał nakręcić już świeżo po 30-tce w rodzinnym Nalczyku; scenariusz był gotowy, większość preprodukcji zresztą też. Pierwszy klaps nigdy jednak nie zapadł. Potem przyszła rosyjska agresja, a krótko po niej szarpanie się o odpowiednie papiery, emigracja, nieudana przygoda zawodowa przy "The Last of Us
", głębokie załamanie i deklaracja zakończenia reżyserskiej kariery (Dwa filmy to i tak aż za wiele
– wyjaśnił na Instagramie). Swój powrót w 2026 roku argumentuje chęcią uratowania scenariusza tworzonego wspólnie z pisarką Mariną Stiepanową. Myślę jednak, że niemały wpływ mogła mieć też wiadomość od Barry’ego Keoghana
, wyrażająca zachwyt "Wysoką dziewczyną
" i otwartość na ewentualną współpracę. Wielcy twórcy i my maluczcy nie różnimy się w końcu tak bardzo. Czasami wszystko zmienia sprawdzenie DM-ów o odpowiedniej porze. Całą recenzję filmu "Butterfly Jam" przeczytacie na jego karcie POD LINKIEM TUTAJ.