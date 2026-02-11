Tsubasa wraca na największy mecz w historii serii?

Tsubasa wraca na murawę i wygląda na to, że szykuje się najbardziej widowiskowa odsłona w historii serii. Bandai Namco oficjalnie zapowiedziało "CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS", które zadebiutuje w 2026 roku i znacząco podniesie poprzeczkę pod względem skali oraz dynamiki rozgrywki.
Pierwszy zwiastun pokazuje, że twórcy stawiają na jeszcze większy rozmach. Na ekranie zobaczymy 22 reprezentacje narodowe, ponad 110 grywalnych postaci oraz przeszło 150 unikalnych, animowanych ruchów specjalnych. W grze pojawią się drużyny, których zabrakło w poprzedniej odsłonie, a także całkowicie nowe, oryginalne zespoły i bohaterowie.
Pod względem wizualnym produkcja ma oferować dopracowaną, efektowną oprawę oraz jeszcze bardziej widowiskowe animacje, które podkreślą charakterystyczny, przesadzony styl znany z oryginalnej serii. Super strzały, powietrzne pojedynki i dramatyczne interwencje bramkarzy mają być bardziej spektakularne niż wcześniej.
Nowa odsłona zaoferuje graczom możliwość stworzenia własnej postaci i dołączenia do Tsubasy w drodze po zwycięstwo. W trakcie kariery nawiążemy nowe przyjaźnie, zmierzymy się z nieznanymi rywalami i spróbujemy wrócić do domu z upragnionym trofeum.
Twórcy znacząco usprawnili również samą rozgrywkę na boisku. Nowe super ruchy mają zwiększyć intensywność każdego elementu meczu - od podań i dryblingów, przez wślizgi, aż po bloki. Każda akcja może zostać podkręcona specjalną techniką, co pozwoli zdominować przeciwnika w kluczowych momentach spotkania.
Szczególnie interesująco zapowiada się nowy system blokowania strzałów. Pojedynki między napastnikiem a bramkarzem mają stać się bardziej taktyczne - gracze będą mogli doświadczać i kontrować potężne super strzały oraz widowiskowe bloki inspirowane oryginalną serią. To właśnie te momenty mają definiować tempo meczu i budować napięcie w decydujących sekundach spotkania.
Wygląda na to, że "CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS
" ma ambicje stać się najbardziej rozbudowaną i dynamiczną odsłoną cyklu. Gra zadebiutuje w 2026 roku na PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch oraz PC. Jeśli jesteście fanami widowiskowej, arcadowej piłki nożnej w stylu anime - warto mieć ten tytuł na radarze.