CDPR wspiera 34. finał WOŚP kolekcjonerskimi perełkami

Pierwsza z aukcji to partytura muzyczna z koncertu "Wiedźmin: Muzyka Kontynentu", który odbył się w maju 2025 roku w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie. Wydarzenie było częścią obchodów 10-lecia premiery "Wiedźmina 3" i zgromadziło na jednej scenie twórców oraz wykonawców muzyki z gry, w tym członków zespołu Percival Schuttenbach. Partytura została podpisana m.in. przez Marcina Przybyłowicza, głównego kompozytora ścieżki dźwiękowej do gry, a także innych artystów biorących udział w koncercie.Druga propozycja to "". Zwycięzca aukcji (wraz z osobą towarzyszącą) weźmie udział w zorganizowanym zwiedzaniu kampusu studia, w tym nowoczesnego budynku otwartego w 2025 roku, gdzie aktualnie trwają prace nad kolejną odsłoną Wiedźmina. W programie znalazły się również warsztaty z zespołem audio, podczas których uczestnicy poznają proces tworzenia efektów dźwiękowych do gier i samodzielnie spróbują przygotować efekty synchroniczne na podstawie fragmentów rozgrywki z Wiedźmina 3. Całość zakończy się wspólnym lunchem. Aukcja przeznaczona jest wyłącznie dla osób fizycznych, a wydarzenie odbędzie się w 2026 roku – dokładny termin zostanie ustalony ze zwycięzcą.Trzecia aukcja to winyl z muzyką z "Wiedźmin 3: Dziki Gon", będący prawdziwym unikatem kolekcjonerskim. Płyta zawiera autograf Andrzeja Sapkowskiego, twórcy literackiego uniwersum Wiedźmina, oraz imienną dedykację i podpis Marcina Przybyłowicza. To jedna z tych pozycji, które rzadko trafiają na rynek i z pewnością wzbudzą zainteresowanie kolekcjonerów.Aukcje przygotowane przez CD PROJEKT RED to nie tylko okazja do zdobycia unikatowych przedmiotów lub doświadczeń niedostępnych w żadnej innej formie, ale także realne wsparcie 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Licytacje już trwają na Allegro i – jak co roku w przypadku wiedźmińskich pamiątek – można się spodziewać, że końcowe kwoty będą naprawdę wysokie.