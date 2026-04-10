CNN "uśmierciło" Michaela J. Foxa. Aktor reaguje
CNN "uśmierciło" Michaela J. Foxa. Aktor reaguje

CNN &quot;uśmierciło&quot; Michaela J. Foxa. Aktor reaguje
źródło: Getty Images
autor: Erika Goldring
Wczoraj na CNN doszło do niemałej pomyłki - stacja opublikowała materiał sugerujący, że zmarł Michael J. Fox. Gwiazda "Powrotu do przyszłości" zabrała głos w tej sprawie na jednej z platform społecznościowych.

Aktor napisał w serwisie Threads:

Jak reagujesz, kiedy włączasz telewizję i CNN informuje o twojej śmierci? Czy… (A) przełączasz na MSNBC, (B) wylewasz sobie wrzątek na kolana, żeby sprawdzić, czy czujesz ból, (C) dzwonisz do żony, licząc, że się martwi, ale cię uspokoi, (D) relaksujesz się, bo robią to raz w roku, (E) pytasz: co jest grane? Myślałem, że świat się kończy, a to tylko ja - i wszystko ze mną OK. Pozdrawiam, Mike.

Sama stacja szybko usunęła treść i wydała oświadczenie z przeprosinami: Materiał został opublikowany przez pomyłkę; usunęliśmy go z naszych platform i przepraszamy Michaela J. Foxa oraz jego rodzinę.

Fox od lat jest aktywistą działającym na rzecz badań nad chorobą Parkinsona, z którą sam zmaga się od lat 90. W tym tygodniu pojawił się również na wydarzeniu PaleyFest w Los Angeles, gdzie promował serial "Terapia bez trzymanki", w którym ostatnio wystąpił. 

