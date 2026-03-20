Całe "Stranger Things" na własność. Na 25 płytach Blu-ray lub 4K UHD

Netflix przygotował niezwykły prezent dla wszystkich fanów serialu "Stranger Things". Otóż będą oni mogli mieć cały show na własność w formie fizycznej. W przygotowaniu jest bowiem wydanie "Stranger Things: The Complete Series" w wersji Special lub Delux na płytach Blu-ray i 4K UHD.
Serial "Stranger Things" na nośnikach fizycznych
Netflix rzadko kiedy pozwala, by ich produkcje opuszczały platformę i przenikały do świata nośników fizycznych. Serial "Stranger Things"
to jeden z tych wyjątków.
Na fanów czeka olbrzymi zestaw składający się z 25 płyt
. Na nich znajdą się wszystkie odcinki serialu, a także masa dodatków, jak: wywiady, wpadki i reportaże zza kulis.
Jeszcze więcej gadżetów znajdzie się w wersji Deluxe. Wśród nich jest 20-ścienna kostka do gry Hellfire Club, rozkłada mapa Hawkins, a także 148-stronicowy artbook.
Zestaw nie jest jednak tani. Wersja "Special" 4K UHD kosztować będzie 219,99 dolarów, z kolei wersja "Deluxe" 4K UHD - 249,99 dolarów.
Wydanie trafi na rynek pod koniec lipca.
