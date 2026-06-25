Czerwiec należy do "The Walking Dead". Całe uniwersum w CANAL+

Mamy dobrą wiadomość! Zombie od dawna nie są już największym zagrożeniem na świecie, przynajmniej w tym z "The Walking Dead". Rolę tę przejęli jednak ludzie – ich ambicje i desperacka walka o przetrwanie. Bohaterowie nieustannie podejmują tu trudne decyzje moralne, a my oglądamy, jak apokalipsa zmienia ich charaktery i relacje. To właśnie dlatego uniwersum stworzone na podstawie komiksów Roberta Kirkmana od ponad dekady przyciąga przed ekrany miliony widzów na całym świecie. Wszystkie siedem seriali osadzonych w tym postapokaliptycznym świecie można znaleźć w jednym miejscu – w ofercie CANAL+.
Po latach spędzonych z "The Walking Dead" to już oczywiste, że fenomen serialu nie polega wyłącznie na oglądaniu ataków zombie. Serial od początku opowiadał przede wszystkim o ludziach zmuszonych do życia w świecie, w którym upadły wszystkie znane zasady. To właśnie połączenie horroru, dramatu i opowieści o przetrwaniu sprawiło, że produkcja stała się jednym z największych telewizyjnych hitów XXI wieku. Dziś – kilkanaście lat od premiery pierwszego odcinka "The Walking Dead" – kolejne odsłony uniwersum nadal przyciągają nowych widzów.
Podstawą całego świata pozostaje "The Walking Dead" (łącznie 11 sezonów!), śledzący losy ocalałych próbujących odnaleźć się po wybuchu zombie-apokalipsy. To serial pełen napięcia, spektakularnych starć i postaci, do których łatwo się przywiązać. "Fear the Walking Dead" (w CANAL+ czeka na Was wszystkie 8 sezonów) pokazuje natomiast pierwsze dni katastrofy i moment, w którym znany dotąd świat zaczyna się rozpadać. To świeższe spojrzenie na apokalipsę pokazaną z perspektywy zwyczajnej amerykańskiej rodziny. "The Walking Dead: Nowy świat" koncentruje się z kolei na młodym pokoleniu wychowanym już po upadku cywilizacji i przygląda się tajemnicom organizacji CRM, jednej z najważniejszych sił w całym uniwersum.
Jednosezonowa antologia "Tales of the Walking Dead" opowiada natomiast w każdym odcinku nową historię i przedstawia nowych bohaterów. To propozycja dla widzów, którzy lubią eksperymenty gatunkowe i chcą zobaczyć różne oblicza postapokaliptycznego świata. Jeśli chcecie natomiast powrócić do historii Maggie i Negana, w CANAL+ znajdziecie też "The Walking Dead: Dead City" rozgrywający się na zrujnowanym Manhattanie. Na bohaterów czekają tu nowe zagrożenia, ale też stare konflikty. Akcja jest dynamiczna, relacje między bohaterami napięte, a sceneria opuszczonego Nowego Jorku robi niesamowite wrażenie.
Wśród najnowszych produkcji z uniwersum "The Walking Dead" znajduje się również "The Walking Dead: Daryl Dixon", w którym tytułowy bohater grany przez Normana Reedusa niespodziewanie trafia do Francji i próbuje znaleźć drogę do domu. Serial zachwyca europejskimi lokacjami, odświeżonym klimatem i nowymi odmianami zombie (!!!).
"The Walking Dead: The Ones Who Live" – najnowszy serial osadzony w świecie zombie-apokalipsy – skupia się natomiast na długo wyczekiwanym powrocie Ricka Grimesa (Andrew Lincoln) i Michonne (Danai Gurira), odpowiadając na pytania, które fanów serii nurtowały od lat. To najbardziej emocjonalna odsłona całego uniwersum – znajdziecie tu widowiskowe sceny i poruszającą historię o miłości, która przetrwała koniec świata.
Niewiele serialowych światów utrzymało się na ekranach tak długo i tak skutecznie opierało zmęczeniu widzów jak "The Walking Dead". Sekret tej franczyzy nigdy nie tkwił wyłącznie w zombie, lecz w bohaterach, którzy muszą odnaleźć człowieczeństwo tam, gdzie niemal wszystko zostało już utracone. Kolejne seriale rozbudowują tę opowieść, pokazując, że apokalipsa może wyglądać zupełnie inaczej w zależności od miejsca, czasu i perspektywy. A skoro wszystkie drogi prowadzą dziś do CANAL+, pozostaje już tylko wybrać, od której części końca świata zacząć.