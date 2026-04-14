Cage wraca jako Longlegs. "Kod zła 2" w przygotowaniu

Jesteście gotowi na nową serię horrorów? Bo wygląda na to, że "Longlegs" – albo, jak woli polski dystrybutor, "Kod zła" – doczeka się kontynuacji. Wraca reżyser oryginału, Osgood Perkins, oraz jego gwiazda, czyli Nicolas Cage.
Uniwersum "Longlegs" się powiększa
Jeśli sam fakt, ze taki film w ogóle jest w planach, nie jest wystarczającym zwrotem akcji, jest też zwrot akcji numer dwa: projekt nie powstaje dla oryginalnego studia Neon, tylko dla wytwórni Paramount Pictures. Osgood Perkins napisał scenariusz filmu i stanie za kamerą. Nicolas Cage wraca również – jako gwiazda filmu i producent.
Nazywanie filmu kontynuacją jest jednak o tyle mylne, że podobno nie ma to być klasyczny sequel
, tylko – jak donoszą źródła magazynu "The Hollywood Reporter" – historia rozgrywająca się w "uniwersum" "Longlegs"
. Pozostałe szczegóły fabuły pozostają na razie owiane tajemnicą.
Wieści o realizacji nowego filmu z serii "Longlegs
" nie powinny jednak dziwić o tyle, że pierwsza część była zaskakującym hitem. Film, który kosztował 10 milionów dolarów, zarobił na całym świecie 128 milionów.
Ofiarą tego sukcesu padło jednak studio Neon, które oddało projekt kontynuacji wytwórni Paramount, kiedy jego skala przerosła możliwości produkcyjne relatywnie dużo mniejszej instytucji.
"Kod zła" – zwiastun
Agentka FBI Lee Harker zostaje przydzielona do nierozwiązanej sprawy seryjnego mordercy sprzed lat. W wyniku nieoczekiwanego obrotu zdarzeń ujawnione zostają dowody okultyzmu obecne podczas dokonywania zbrodni. Harker odkrywa osobiste powiązanie z zabójcą i zrobi wszystko, aby go powstrzymać, zanim ten uderzy ponownie.