Gwiazda "F1" wpadnie w pętlę czasową z Keanu Reevesem

W przyszłe wakacje studio Warner Bros. przedstawi kinomanom nową produkcję z Keanu Reevesem od reżysera "Deadpoola", Tima Millera. Projekt opowie historię przemytnika pływającego po Morzu Karaibskim, który mierząc się z wieloma niebezpieczeństwami ostatecznie wpada także w... pętlę czasową. Portal The Hollywood Reporter donosi dziś, że kolejną gwiazdą w obsadzie projektu okaże się Callie Cooke – aktorka pamiętana z zeszłorocznego "F1: Film".
Callie Cooke dołącza do nowego filmu Tima Millera
Wraz z Callie Cooke
do filmu akcji dołączają także: Nicholas Duvernay
("Biały Lotos
"), Steven Waddington
("Ostatni Mohikanin
"), Abraham Popoola
("Marvels
"), Anastasia Safonov
("Giborim Ktanim
") i Bobby Holland Hanton
("Thor: Miłość i grom
"). Po tym, gdy Warner Bros. zdecydował się zrezygnować z tytułu "Shiver", realizowany właśnie na Dominikanie projekt pozostaje obecnie nienazwany.
Scenariusz napisał Ian Shorr ("W nieskończoność"). Tekst porównuje się do "Na skraju jutra" z Tomem Cruise'em i "183 metrów strachu" z Blake Lively. Getty Images © John Nacion
Głównym bohaterem jest szmugler i krętacz, który znajduje się między młotem a kowadłem podczas wykonywania zlecenia na Karaibach. Otaczają go bowiem ciała, wrogo nastawieni najemnicy i głodne rekiny. Mężczyzna utyka w pętli czasowej i próbuje przerwać cykl.
Stery producenckie mają objąć Aaron Ryder
("Nowy początek
") i reżyser Matthew Vaughn
("Kingsman
"). Projekt ma trafić do kin na całym świecie 13 sierpnia 2027. Miller
ma w swojej filmografii takie tytuły jak "Deadpool
", "Terminator: Mroczne przeznaczenie
" oraz serial "Miłość, śmierć i roboty
".
"F1: Film" – zwiastun produkcji