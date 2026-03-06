Newsy Filmy Gwiazda "F1" wpadnie w pętlę czasową z Keanu Reevesem
Gwiazda "F1" wpadnie w pętlę czasową z Keanu Reevesem

The Hollywood Reporter / autor: /
Gwiazda &quot;F1&quot; wpadnie w pętlę czasową z Keanu Reevesem
źródło: Getty Images
autor: Kristina Bumphrey
W przyszłe wakacje studio Warner Bros. przedstawi kinomanom nową produkcję z Keanu Reevesem od reżysera "Deadpoola", Tima Millera. Projekt opowie historię przemytnika pływającego po Morzu Karaibskim, który mierząc się z wieloma niebezpieczeństwami ostatecznie wpada także w... pętlę czasową. Portal The Hollywood Reporter donosi dziś, że kolejną gwiazdą w obsadzie projektu okaże się Callie Cooke – aktorka pamiętana z zeszłorocznego "F1: Film".

Callie Cooke dołącza do nowego filmu Tima Millera



Wraz z Callie Cooke do filmu akcji dołączają także: Nicholas Duvernay ("Biały Lotos"), Steven Waddington ("Ostatni Mohikanin"), Abraham Popoola ("Marvels"), Anastasia Safonov ("Giborim Ktanim") i Bobby Holland Hanton ("Thor: Miłość i grom"). Po tym, gdy Warner Bros. zdecydował się zrezygnować z tytułu "Shiver", realizowany właśnie na Dominikanie projekt pozostaje obecnie nienazwany. 

GettyImages-2240501699.jpg Getty Images © John Nacion


Scenariusz napisał Ian Shorr ("W nieskończoność"). Tekst porównuje się do "Na skraju jutra" z Tomem Cruise'em i "183 metrów strachu" z Blake Lively. Głównym bohaterem jest szmugler i krętacz, który znajduje się między młotem a kowadłem podczas wykonywania zlecenia na Karaibach. Otaczają go bowiem ciała, wrogo nastawieni najemnicy i głodne rekiny. Mężczyzna utyka w pętli czasowej i próbuje przerwać cykl.

Stery producenckie mają objąć Aaron Ryder ("Nowy początek") i reżyser Matthew Vaughn ("Kingsman"). Projekt ma trafić do kin na całym świecie 13 sierpnia 2027.
 
Miller ma w swojej filmografii takie tytuły jak "Deadpool", "Terminator: Mroczne przeznaczenie" oraz serial "Miłość, śmierć i roboty".

"F1: Film" – zwiastun produkcji


Powiązane artykuły Abraham Popoola

