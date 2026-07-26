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Mówili, że nie da się go zekranizować. Oto teaser "Neuromancera"

311.arts.pl / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Callum+Turner+w+ekranizacji+legendarnej+powie%C5%9Bci+%22Neuromancer%22+Williama+Gibsona.+Premiera+w+styczniu+na+AppleTV-167760
Mówili, że nie da się go zekranizować. Oto teaser &quot;Neuromancera&quot;
Fani legendarnej powieści Williama Gibsona czekali na ten moment wiele lat. Najpierw zapowiadano film kinowy, z którego nic nie wyszło. Potem, w 2024 roku, Apple zapowiedział serial. Ten projekt został zrealizowany. Wczoraj na Comic-Conie w San Diego studio pokazało nowy teaser serialu "Neuromancer". Podano również datę premiery.

"Neuromancer" zekranizowany! Sprawdź, kiedy premiera



"Neuromancer" to przełomowa powieść Williama Gibsona, która nadała kształt całemu podgatunkowi science-fiction. Przez wiele lat książkę uważano za niemożliwą do zekranizowania. Teraz to się jednak zmieniło.

Gwiazdą "Neuromancera" jest Callum Turner. Towarzyszyć mu będą Briana Middleton (jako Molly), Mark Strong (jako Armitage) i Joseph Lee (jako Hidei). Peter Sarsgaard zagra Johna Ashpoola. Jako Marie-France Tessier zobaczymy Clémence Poésy. Dane DeHaan z kolei wcieli się w postać Petera Riviery.


Oficjalny opis serialu brzmi: Akcja śledzi losy Case'a, uszkodzonego superhakera z najwyższej ligi, który wraz ze swoją partnerką Molly, zabójczynią o pseudonimie Razor Girl, zostaje wciągnięty w świat cyfrowego szpiegostwa i przestępczych intryg o ogromną stawkę. Ich celem jest dokonanie skoku na korporacyjną dynastię skrywającą niezliczone tajemnice.

Serial składa się z 10 odcinków. Premiera pierwszego z nich będzie miała miejsce na platformie AppleTV 22 stycznia 2027 roku. Wielki finał planowany jest na 19 marca.

"Neuromancer" został stworzony przez Grahama Rolanda ("Skazany na śmierć", "Jack Ryan") i J.D. Dillarda ("Towarzysze broni"). Ten ostatni jest również reżyserem odcinka pilotowego.

Teaser serialu "Neuromancer"




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