Mówili, że nie da się go zekranizować. Oto teaser "Neuromancera"

Fani legendarnej powieści Williama Gibsona czekali na ten moment wiele lat. Najpierw zapowiadano film kinowy, z którego nic nie wyszło. Potem, w 2024 roku, Apple zapowiedział serial. Ten projekt został zrealizowany. Wczoraj na Comic-Conie w San Diego studio pokazało nowy teaser serialu "Neuromancer". Podano również datę premiery.
"Neuromancer" zekranizowany! Sprawdź, kiedy premiera
"Neuromancer
" to przełomowa powieść Williama Gibsona
, która nadała kształt całemu podgatunkowi science-fiction. Przez wiele lat książkę uważano za niemożliwą do zekranizowania. Teraz to się jednak zmieniło.
Gwiazdą "Neuromancera
" jest Callum Turner
. Towarzyszyć mu będą Briana Middleton
(jako Molly), Mark Strong
(jako Armitage) i Joseph Lee
(jako Hidei). Peter Sarsgaard
zagra Johna Ashpoola. Jako Marie-France Tessier zobaczymy Clémence Poésy
. Dane DeHaan
z kolei wcieli się w postać Petera Riviery.
Oficjalny opis serialu brzmi: Akcja śledzi losy Case'a, uszkodzonego superhakera z najwyższej ligi, który wraz ze swoją partnerką Molly, zabójczynią o pseudonimie Razor Girl, zostaje wciągnięty w świat cyfrowego szpiegostwa i przestępczych intryg o ogromną stawkę. Ich celem jest dokonanie skoku na korporacyjną dynastię skrywającą niezliczone tajemnice. Serial składa się z 10 odcinków. Premiera pierwszego z nich będzie miała miejsce na platformie AppleTV 22 stycznia 2027 roku.
Wielki finał planowany jest na 19 marca.
"Neuromancer
" został stworzony przez Grahama Rolanda
("Skazany na śmierć
", "Jack Ryan
") i J.D. Dillarda
("Towarzysze broni
"). Ten ostatni jest również reżyserem odcinka pilotowego.
Teaser serialu "Neuromancer"