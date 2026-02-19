Cameron Diaz, Drew Barrymore i Lucy Liu wrócą jako Aniołki Charliego?

W zeszłym tygodniu informowaliśmy, że studio Sony przygotowuje nową wersję filmu "Aniołki Charliego". Teraz w sieci gruchnęła plotka obsadowa. Wynika z niej, że w produkcji, której scenariusz pisze Pete Chiarelli ("Bajecznie bogaci Azjaci", "Narzeczony mimo woli"), wystąpią Drew Barrymore, Cameron Diaz i Lucy Liu. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Diaz, Barrymore i Liu znowu razem?
Pogłoskę o obsadzie nowej wersji "Aniołków Charliego
" ujawnił reporter Jeff Sneider w swoim newsletterze InSneider. Przypomnijmy, że Drew Barrymore, Cameron Diaz i Lucy Liu wcieliły się w tytułowe Aniołki w dwóch filmach. Były to "Aniołki Charliego" (2000) oraz "Aniołki Charliego: Zawrotna szybkość" (2003) – oba wyreżyserował McG
.
Według Sneidera scenarzysta Pete Chiarelli
ma również pomysł na powrót Demi Moore
, która wystąpiła w "Zawrotnej szybkości
" jako czarny charakter, były Aniołek. Na razie nie wiadomo, czy aktorki mają wystąpić w rolach głównych, czy pojawią się jedynie, by przekazać pałeczkę nowemu pokoleniu bohaterek.
Na początku "Aniołki Charliego"
były serialem telewizyjnym, którego gwiazdami były Kate Jackson
, Farrah Fawcett
, Jaclyn Smith
i Cheryl Ladd
. W 2000 roku do kin trafiła wersja kinowa z Cameron Diaz
, Drew Barrymore
i Lucy Liu
. Te "Aniołki Charliego
" były tak wielkim hitem, że trzy lata później do kin trafiła część druga "Aniołki Charliego: Zawrotna szybkość
".
W kolejnej dekadzie panie wracały na ekrany dwukrotnie. Najpierw w 2011 roku był serial "Aniołki Charliego
", który został skasowany po zaledwie czterech odcinkach. Potem, w 2019 roku, do kin trafił film "Aniołki Charliego
", którego gwiazdami były Kristen Stewart
, Ella Balinska
i Naomi Scott
. Całość wyreżyserowała Elizabeth Banks
. Film nie przyciągnął widzów do kin zarabiając na świecie tylko 73 miliony dolarów (z tego w Ameryce zaledwie 17,8 mln).
"Aniołki Charliego" – zwiastun