Cameron Diaz, Drew Barrymore i Lucy Liu wrócą jako Aniołki Charliego?

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Cameron+Diaz%2C+Drew+Barrymore+i+Lucy+Liu+wr%C3%B3c%C4%85+jako+Anio%C5%82ki+Charliego-165280
Cameron Diaz, Drew Barrymore i Lucy Liu wrócą jako Aniołki Charliego?
źródło: Materiały prasowe
W zeszłym tygodniu informowaliśmy, że studio Sony przygotowuje nową wersję filmu "Aniołki Charliego". Teraz w sieci gruchnęła plotka obsadowa. Wynika z niej, że w produkcji, której scenariusz pisze Pete Chiarelli ("Bajecznie bogaci Azjaci", "Narzeczony mimo woli"), wystąpią Drew Barrymore, Cameron Diaz i Lucy Liu.


Diaz, Barrymore i Liu znowu razem?




Pogłoskę o obsadzie nowej wersji "Aniołków Charliego" ujawnił reporter Jeff Sneider w swoim newsletterze InSneider. Przypomnijmy, że Drew Barrymore, Cameron Diaz i Lucy Liu wcieliły się w tytułowe Aniołki w dwóch filmach. Były to "Aniołki Charliego" (2000) oraz "Aniołki Charliego: Zawrotna szybkość" (2003) – oba wyreżyserował McG.

Według Sneidera scenarzysta Pete Chiarelli ma również pomysł na powrót Demi Moore, która wystąpiła w "Zawrotnej szybkości" jako czarny charakter, były Aniołek.

Na razie nie wiadomo, czy aktorki mają wystąpić w rolach głównych, czy pojawią się jedynie, by przekazać pałeczkę nowemu pokoleniu bohaterek.

Na początku "Aniołki Charliego" były serialem telewizyjnym, którego gwiazdami były Kate Jackson, Farrah Fawcett, Jaclyn Smith i Cheryl Ladd. W 2000 roku do kin trafiła wersja kinowa z Cameron Diaz, Drew Barrymore i Lucy Liu. Te "Aniołki Charliego" były tak wielkim hitem, że trzy lata później do kin trafiła część druga "Aniołki Charliego: Zawrotna szybkość".

W kolejnej dekadzie panie wracały na ekrany dwukrotnie. Najpierw w 2011 roku był serial "Aniołki Charliego", który został skasowany po zaledwie czterech odcinkach. Potem, w 2019 roku, do kin trafił film "Aniołki Charliego", którego gwiazdami były Kristen Stewart, Ella Balinska i Naomi Scott. Całość wyreżyserowała Elizabeth Banks. Film nie przyciągnął widzów do kin zarabiając na świecie tylko 73 miliony dolarów (z tego w Ameryce zaledwie 17,8 mln).

"Aniołki Charliego" – zwiastun


