Cameron Diaz zagra w sequelu kultowej komedii "Drużyna z Beverly Hills"
Cameron Diaz zagra w sequelu kultowej komedii "Drużyna z Beverly Hills"

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Cameron+Diaz+i+Clea+DuVall+stworz%C4%85+sequel+komedii+%22Dru%C5%BCyna+z+Beverly+Hills%22+z+1989+roku-166003
Cameron Diaz zagra w sequelu kultowej komedii &quot;Drużyna z Beverly Hills&quot;
Cameron Diaz ma w zanadrzu kolejny projekt. Aktorka ma wystąpić w kontynuacji kultowej komedii "Drużyna z Beverly Hills", która powstaje dla TriStar Pictures.

Szczegóły fabuły są na razie trzymane w tajemnicy. Wiadomo natomiast, że za kamerą stanie Clea DuVall, która wyreżyseruje film na podstawie własnego scenariusza. Twórczyni współpracowała już ze studiem przy dobrze przyjętej komedii romantycznej "Świąteczny szok".Produkcją zajmą się m.in. Laurence Mark oraz sama Diaz wraz ze swoją partnerką biznesową Katherine Power.

Oryginalna "Drużyna z Beverly Hills" z 1989 roku opowiadała o rozpieszczonej mieszkance Beverly Hills, która zostaje liderką harcerskiej grupy i próbuje udowodnić swojej córce, że potrafi poradzić sobie w trudniejszych warunkach. Film był porażką finansową i nie zyskał przechylności krytyków, ale z czasem zyskał kultowy status. 

Diaz w zeszłym roku wróciła na ekran po ponad dekadzie przerwy. Zagrała w filmie "Znowu w akcji" u boku Jamiego Foxxa. Produkcja okazała się dużym hitem platformy Netflix, notując świetne wyniki oglądalności już w pierwszych dniach od premiery.

W najbliższym czasie Diaz pojawi się także w filmie "Skutki uboczne" z Jonahem Hillem (polska premiera już jutro) oraz ponownie użyczy głosu Fionie w "Shreku 5".

Sequel "Drużyny z Beverly Hills" nie ma jeszcze daty premiery.

