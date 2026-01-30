Czyją żonę zagra Cameron Diaz w nowej komedii romantycznej?

Wygląda na to, że Cameron Diaz na dobre wróciła z aktorskiej emerytury. Deadline poinformował właśnie o nowym projekcie z udziałem gwiazdy – komedii romantycznej powstającej dla Amazon MGM Studios. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Cameron Diaz zakocha się w Stephenie Merchancie
Na planie niezatytułowanego projektu Diaz
spotka się ze Stephenem Merchantem
. Zagra on pracoholika zatrudnionego w ekskluzywnym nowojorskim hotelu, który potrzebuje towarzyszki na oficjalne wyjścia. Wchodzi w układ z początkującą stand-uperką, która w zamian za ubezpieczenie zgadza się odgrywać jego żonę. Nieoczekiwanie parę zaczyna łączyć prawdziwe uczucie.
Getty Images © Kate Green
Steohen Merchant na ubiegłorocznym rozdaniu nagród BAFTAMerchant
, który napisał scenariusz wspólnie z Johnem Butlerem, zajmie też krzesło reżysera. Na razie nie wiadomo, kiedy ruszą prace na planie ani kiedy produkcja trafi na ekrany.
Skąd znamy Cameron Diaz?Cameron Diaz
to amerykańska aktorka. Popularność przyniosła jej już debiutancka rola w "Masce
". Występowała przede wszystkim w komediach ("Mój chłopak się żeni
", "Sposób na blondynkę
", "Być jak John Malkovich
", "Holiday
", "Co się zdarzyło w Las Vegas
", "Zła kobieta
", "Sekstaśma", "Inna kobieta"), ale w jej filmografii znajdziemy również filmy akcji ("Aniołki Charliego
", "Wybuchowa para
"), thrillery ("Vanilla Sky
", "Adwokat
") i dramaty ("Gangi Nowego Jorku
", "Bez mojej zgody
").
Zobacz zwiastun filmu "Znowu w akcji"
Nieco ponad rok temu na Neflix trafił pierwszy od ponad dekady film z udziałem Cameron Diaz
– komedia "Znowu w akcji
". Aktorce partnerował Jamie Foxx
. Przypominamy zwiastun: