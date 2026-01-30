Newsy Filmy Czyją żonę zagra Cameron Diaz w nowej komedii romantycznej?
źródło: Getty Images
autor: Robin L Marshall
Wygląda na to, że Cameron Diaz na dobre wróciła z aktorskiej emerytury. Deadline poinformował właśnie o nowym projekcie z udziałem gwiazdy – komedii romantycznej powstającej dla Amazon MGM Studios. 

Cameron Diaz zakocha się w Stephenie Merchancie


Na planie niezatytułowanego projektu Diaz spotka się ze Stephenem Merchantem. Zagra on pracoholika zatrudnionego w ekskluzywnym nowojorskim hotelu, który potrzebuje towarzyszki na oficjalne wyjścia. Wchodzi w układ z początkującą stand-uperką, która w zamian za ubezpieczenie zgadza się odgrywać jego żonę. Nieoczekiwanie parę zaczyna łączyć prawdziwe uczucie.

stephen-merchant-cameron-diaz-nowy-film-co-obejrzec.jpg Getty Images © Kate Green
Steohen Merchant na ubiegłorocznym rozdaniu nagród BAFTA
Merchant, który napisał scenariusz wspólnie z Johnem Butlerem, zajmie też krzesło reżysera. Na razie nie wiadomo, kiedy ruszą prace na planie ani kiedy produkcja trafi na ekrany.

Skąd znamy Cameron Diaz?


Cameron Diaz to amerykańska aktorka. Popularność przyniosła jej już debiutancka rola w "Masce". Występowała przede wszystkim w komediach ("Mój chłopak się żeni", "Sposób na blondynkę", "Być jak John Malkovich", "Holiday", "Co się zdarzyło w Las Vegas", "Zła kobieta", "Sekstaśma", "Inna kobieta"), ale w jej filmografii znajdziemy również filmy akcji ("Aniołki Charliego", "Wybuchowa para"), thrillery ("Vanilla Sky", "Adwokat") i dramaty ("Gangi Nowego Jorku", "Bez mojej zgody").

Zobacz zwiastun filmu "Znowu w akcji"


Nieco ponad rok temu na Neflix trafił pierwszy od ponad dekady film z udziałem Cameron Diaz – komedia "Znowu w akcji". Aktorce partnerował Jamie Foxx. Przypominamy zwiastun: 


