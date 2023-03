Cannes 2023: "Killers of the Flower Moon" Scorsesego i "Indiana Jones 5" w programie?

Getty Images © Mario Wurzburger

Thierry Frémaux

Znamy datę premiery "Killers of the Flower Moon". Czy film uświetni tegoroczny festiwal w Cannes?

Znamy datę premiery "Indiany Jonesa i artefaktu przeznaczenia"

Kilka tygodni temu informowaliśmy, że, nowy film Martina Scorsesego , może zadebiutować podczas tegorocznego festiwalu w. Innym tytułem, o premierze którego spekulowano w kontekście tej imprezy, był. Dystrybutorzy obu produkcji ujawnili daty premier. Czy kinofile na Lazurowym Wybrzeżu będą mieli okazję zobaczyć te dwa filmy jako pierwsi?W wywiadzie dla portalu Variety Thierry Frémaux , dyrektor festiwalu, potwierdził, że trwają rozmowy dotyczące premiery– powiedział.Apple Original Films ujawniło dziś plany co do premiery nowego filmu Martina Scorsesego najpierw, w ograniczonej dystrybucji, trafi do kin 6 października. Szersza publiczność będzie mogła obejrzeć go na wielkim ekranie 20 października. Data globalnej premiery na Apple TV+ nie jest na razie znana.to adaptacja książki Davida Granna w Polsce wydanej pt.. Autor opisuje w niej serię morderstw i tajemniczych zgonów wśród członków plemienia, do których należały bogate w ropę naftową tereny, oraz przybliża kulisy śledztwa, jakie na zlecenie J. Edgara Hoovera podejmuje w tej sprawie agent William Hale. W rolach głównychNieco więcej wiadomo na temat canneńskiej premiery filmu. Wprawdzie, ale jak podaje portal Variety, na stole są dwie opcje:(tj. drugi lub trzeci dzień imprezy). Disney / Lucasfilm ujawniły z kolei, żePoprzednia część przygód słynnego archeologa, czylizadebiutowała właśnie w Cannes 15 lat temu. Film został wówczas nagrodzony czterominutową owacją na stojąco.Zobaczcie zwiastun filmu