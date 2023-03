Cannes 2023: Scorsese, DiCaprio i De Niro na Lazurowym Wybrzeżu z "Killers of the Flower Moon"

"Killers of the Flower Moon": Martin Scorsese wraca do Cannes



O czym opowie "Killers of the Flower Moon"?



Wybieramy najlepsze i najgorsze filmy Martina Scorsesego



Organizatorzy festiwalu w Cannes potwierdzili dziś oficjalnie, żeNa razie nie wiadomo jednak, czy dramat kryminalny z Leonardo DiCaprio Robertem De Niro zawalczy o Złotą Palmę, czy też zostanie pokazany poza konkursem.Premierowy pokaz filmu odbędzie się w sobotęw Grand Théâtre Lumière. Będzie to wielki. W 1976 roku " Taksówkarz " zdobył tam Złotą Palmę, a w 1986 roku " Po godzinach " zostało wyróżnione za najlepszą reżyserię.Co ciekawe, " Killers of the Flower Moon " trafią do regularnej dystrybucji w amerykańskich kinach aż pięć miesięcy po premierze w Cannes - 20 października. Następnie będzie ich można zobaczyć na platformie streamingowej Apple TV+, która wyłożyła pieniądze na realizację.76. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes odbędzie się w dniach 16 - 27 maja 2023. Pełny program imprezy zostanie ogłoszony w połowie kwietnia.Scenariusz " Killers of the Flower Moon " powstał na podstawie książki Davida Granna pod tym samym tytułem. Autor odsłonił kulisy makabrycznych mordów, do których doszło w Oklahomie w latach 20. XX wieku. Ofiarami byli Osagowie. Mordy rozpoczęły się po tym, jak na terenie należącym do plemienia odkryto ropę. Sytuacja zrobiła się na tyle poważna, że w sprawę zostały włączone służby federalne. Ze śledztwem związany był J. Edgar Hoover, który wykorzystał je do budowy swojej pozycji w siłach, które w przyszłości zmienił w FBI.