Cannes 2025: Tak reżyser "Hereditary" i "Midsommar" walczy o Złotą Palmę. Recenzja filmu "Eddington"

Recenzja filmu "Eddington" reż. Ari Aster

Teaser filmu "Eddington"

Autor: Maciej SatoraJest coś poetyckiego w tym, jak termin "mgławica covidowa" – potoczne określenie zaburzeń poznawczych uznawanych za jeden z symptomów zarażenia wirusem SARS-CoV-2 – trafnie pasuje do opisu kondycji zbiorowej pamięci o czasie pandemicznego lockdownu. Realia stanu nadzwyczajnego, w który został wprawiony nasz codzienny świat, wydają mi się dziś być zatartym przedmiotem powszechnego wyparcia, jak wymazany gumką ślad po ołówku. Gdy zmrużę oczy i wytężę zwoje mózgowe, potrafię się jeszcze przez nią przekopać. W co wyraźniejszych wspomnieniach widzę chociażby czarne kafelki na wykładzie odpalonym na Zoomie, którego słucham jednym uchem przy okazji gotowania obiadu. Ludzi kłócących się przed wejściem do kina o konieczność przedstawienia certyfikatu szczepienia. Codziennie aktualizowany przez Google raport zgonów, przywodzący mi na myśl wykres akcji giełdowych albo kursów obcej waluty. Puste przedziały w pociągu do Krakowa. Patyczki higieniczne usmarowane mieszanką krwi i śluzu. Pogrzeb mojej babci, na którym wszyscy mieliśmy na ustach maseczki.To jednak tylko indywidualne repozytorium co jaskrawszych migawek; krótkich wizualnych reprezentacji niedawno minionej, a tak odległej przecież rzeczywistości, utrwalonej moimi oczami przede wszystkim w moim własnym kontekście. Gdy staram się wrócić myślami do realiów ówczesnego życia społecznego, dokopać się do chronologii śledzonych "na gorąco" procesów i – nie daj Boże – spróbować wyciągnąć z nich jakieś wnioski dla dzisiejszego świata, zderzam się brutalnie z ostrym cieniem mgły. Być może dlatego, że okres pandemicznego odosobnienia i zamknięcia na świat za oknem nieświadomie przyspieszył proces zupełnie innej izolacji: okopania się w ciasnych bańkach ideologii, światopoglądów i przekonań, które zbijający na tym fortunę algorytm po cichu zamienił w kraty naszych własnych, niewidzialnych więzień.Na całe szczęście Ari Aster należy do tych, którym udało się uchronić przed zmętnieniem mgławicy covidowej. Złośliwcy powiedzą, że zamiast niej pozostałością po czasie pandemii okazał się dla reżysera zanik smaku, inny symptom zarażenia groźnym wirusem i nie jest do końca tak, że na swój cynizm nie mają oni argumentów. Po genialnym debiucie w postacii obiecującymjego kolejny projekt, "Bo się boi", okazał się całkowitą zmianą konwencji oraz pola reżyserskich zainteresowań – i ostatecznie spektakularnie wręcz niespełnionym filmem. Zamiast niuansom ludzkiej psychiki w gatunkowej formule Aster postanowił przyglądać się tematom Ważnym i Współczesnym, samego siebie stawiając w niezręcznej pozycji wieszcza. Rolę tę publika wybaczyłaby mu wyłącznie wtedy, gdyby nakręcił niekwestionowane arcydzieło, a że nie nakręcił, to nie wybaczyła. Przez to wszystko o, bądź co bądź jego pierwszym projekcie w konkursie głównym festiwalu filmowego w Cannes, mówiło się jak o filmie ostatniej szansy. Jego odbiór miał definiować, czy Aster oszukał publikę nieudanymczy nad wyraz udanym; zweryfikować które z dotychczasowych dzieł, dobre czy złe, było wypadkiem przy pracy. W tym jednym – i chyba wyłącznie w tym –jednoznacznie zawodzi.Jest tak pewnie dlatego, że polaryzacja, także ta odbiorcza, jest zagnieżdżona w samym jądrze. Najnowszy film Astera rozpoczyna się od sceny pamiętanej jakby z innego życia. Oto dwóch funkcjonariuszy policji próbuje wymusić na szeryfie tytułowej mieściny (Joaquin Phoenix) założenie na twarz maseczki. "Ale przecież w Eddington nie ma przypadków zarażenia! Ale przecież siedzę sam we własnym aucie! Ale przecież sami macie je opuszczone na usta i nos wam wystaje!" – bezskutecznie aleprzecieży szeryf. W ten sposób zaczyna się jego własny, podkopujący naraz lokalny autorytet stróża prawa i kruszący pokiereszowane ego. O przestrzeganie epidemiologicznego protokołu upomni go najpierw burmistrz miasteczka, potem sprzedawca w sklepie, w końcu wytkną nawet zuchwałe dzieciaki z miejscowego liceum. Rosnącą frustrację szeryf szybko przekuwa w działanie – wyciąga telefon, odpala nagrywanie i w formie Instagramowej rolki dzieli się swoimi przemyśleniami ze światem. Tę spowiedź niezrozumianej przez społeczność ofiary kończy słowami zaskakującymi nawet dla niego samego: "... i właśnie dlatego podjąłem decyzję, by kandydować na urząd burmistrza w nadchodzących wyborach!" Deklaracja politycznego zaangażowania rozpoczyna proces nakręcenia polaryzacyjnej spirali, której nikt nie będzie już w stanie zatrzymać. Nie żeby ktoś chciał w ogóle spróbować.