Cannes 2026: "La Gradiva" Marine Atlan z Grand Prix Tygodnia Krytyki

Znamy laureatów odbywającego się równolegle do Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes Tygodnia Krytyki. Jury pod przewodnictwem Payal Kapadii przyznało grand prix powędrowało debiutantce Marine Atlan, która zaprezentowała dramat "La Gradiva".
O czym opowiada "La Gradiva"?
Akcja "La Gradivy" toczy się podczas szkolnej wycieczki w Neapolu. Zachowane szczątki ofiar Wezuwiusza w Pompejach wyzwalają w grupie francuskich uczniów falę tłumionych emocji. Młodzi ludzie czują się przytłoczeni starożytnym pięknem oraz uczuciach, jakie w nich ono wzbudza.
Kapadia przewodziła jury, w składzie którego znaleźli się też aktor Théodore Pellerin
, wokalistka Oklou, producentka Ama Ampadu
, reżyserka Ava Cahen oraz dziennikarz i dyrektor Światowego Festiwalu Filmowego w Bangkoku Donsaron Kovitvanitcha.
Poniżej przedstawiamy pełną listę laureatów: Grand Prix:
"La Gradiva
", reż. Marine Atlan Nagroda Fundacji Louisa Roederera dla Wschodzącej Gwiazdy:
"Viva
", reż. Aina Clotet Nagroda Fundacji Gan za Najlepszą Dystrybucję:
"A Girl Unknown
", reż. Zou Jing Nagroda SACD:
"Dua
", reż. Blerta Basholli Nagroda Sony Discovery dla Filmu Krótkometrażowego:
"Skinny Boots", reż. Roman F. Dubois Nagroda Canal+ dla Filmu Krótkometrażowego:
"Vaterland", reż. Berthold Wahjudi
Wyreżyserowane przez Payal Kapadię
"Wszystkie odcienie światła
Przypominamy zwiastun:
W centrum wielomilionowego, kosmopolitycznego miasta mieszkają trzy kobiety: dwie pielęgniarki oraz szpitalna kucharka. Prahba otrzymuje dość zaskakujący upominek od męża, który wyjechał do pracy do Niemiec. Anu spotyka się ze swoim chłopakiem, mierząc się z problemami religijnymi i… lokalowymi. Parvati, wdowa, walczy z nieuzasadnioną eksmisją.