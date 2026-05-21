Cannes 2026: "La Gradiva" Marine Atlan z Grand Prix Tygodnia Krytyki
Cannes 2026: "La Gradiva" Marine Atlan z Grand Prix Tygodnia Krytyki

Cannes 2026: &quot;La Gradiva&quot; Marine Atlan z Grand Prix Tygodnia Krytyki
Znamy laureatów odbywającego się równolegle do Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes Tygodnia Krytyki. Jury pod przewodnictwem Payal Kapadii przyznało grand prix powędrowało debiutantce Marine Atlan, która zaprezentowała dramat "La Gradiva".

O czym opowiada "La Gradiva"?


Akcja "La Gradivy" toczy się podczas szkolnej wycieczki w Neapolu. Zachowane szczątki ofiar Wezuwiusza w Pompejach wyzwalają w grupie francuskich uczniów falę tłumionych emocji. Młodzi ludzie czują się przytłoczeni starożytnym pięknem oraz uczuciach, jakie w nich ono wzbudza.

Kapadia przewodziła jury, w składzie którego znaleźli się też aktor Théodore Pellerin, wokalistka Oklou, producentka Ama Ampadu, reżyserka Ava Cahen oraz dziennikarz i dyrektor Światowego Festiwalu Filmowego w Bangkoku Donsaron Kovitvanitcha.

Poniżej przedstawiamy pełną listę laureatów: 

Grand Prix: 
"La Gradiva", reż. Marine Atlan

Nagroda Fundacji Louisa Roederera dla Wschodzącej Gwiazdy: 
"Viva", reż. Aina Clotet

Nagroda Fundacji Gan za Najlepszą Dystrybucję: 
"A Girl Unknown", reż. Zou Jing

Nagroda SACD: 
"Dua", reż. Blerta Basholli

Nagroda Sony Discovery dla Filmu Krótkometrażowego: 
"Skinny Boots", reż. Roman F. Dubois

Nagroda Canal+ dla Filmu Krótkometrażowego:
"Vaterland", reż. Berthold Wahjudi

Wyreżyserowane przez Payal Kapadię "Wszystkie odcienie światła" zdobyły tę samą nagrodę dwa lata temu. Przypominamy zwiastun: 



W centrum wielomilionowego, kosmopolitycznego miasta mieszkają trzy kobiety: dwie pielęgniarki oraz szpitalna kucharka. Prahba otrzymuje dość zaskakujący upominek od męża, który wyjechał do pracy do Niemiec. Anu spotyka się ze swoim chłopakiem, mierząc się z problemami religijnymi i… lokalowymi. Parvati, wdowa, walczy z nieuzasadnioną eksmisją.

