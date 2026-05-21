Cannes 2026: Aż 20 minut owacji dla nowego filmu z Penélope Cruz

autor: Kristy Sparow
Na festiwalu w Cannes zadebiutował nowy film z udziałem Penélope Cruz - "The Black Ball" ("La Bola Negra"). Został przyjęty bardzo entuzjastycznie - po premierowym pokazie otrzymał aż 20 minut owacji na stojąco w Grand Théâtre Lumière (według danych Deadline).

To jeden z najdłuższych aplauzów tegorocznego festiwalu i wynik bardzo bliski historycznemu rekordowi Cannes. Ten nadal należy do filmu "Labirynt Fauna" Guillermo del Toro, który w 2006 roku został nagrodzony 22-minutową owacją.

O czym opowiada "The Black Ball"?



"The Black Ball"  to trzeci hiszpański film prezentowany w konkursie głównym tegorocznego Cannes. Produkcja opowiada historię trzech homoseksualnych mężczyzn żyjących w różnych epokach historycznych. Ich losy łączą wątki pożądania, bólu i dziedzictwa. Inspiracją dla filmu była jedna z niedokończonych prac hiszpańskiego poety Federica Garcíi Lorki.

Obok Penélope Cruz w obsadzie znaleźli się również Glenn Close, Miguel Bernardeau oraz hiszpański muzyk Guitarricadelafuente.

Za reżyserię odpowiada duet Javier Calvo i Javier Ambrossi, którzy współtworzyli także scenariusz razem z Alberto Conejero. Film powstał jako koprodukcja platformy Movistar Plus+, firmy Suma Content Films oraz należącego do Pedra Almodóvara studia El Deseo.

Zdjęcia realizowano przez 12 tygodni w różnych regionach Hiszpanii, m.in. w Andaluzji, Madrycie i Kastylii-León. To pierwszy pełnometrażowy film Calvo i Ambrossiego od czasu "Powołania" z 2017 roku.

