Cannes 2026: Aż 20 minut owacji dla nowego filmu z Penélope Cruz

Na festiwalu w Cannes zadebiutował nowy film z udziałem Penélope Cruz - "The Black Ball" ("La Bola Negra"). Został przyjęty bardzo entuzjastycznie - po premierowym pokazie otrzymał aż 20 minut owacji na stojąco w Grand Théâtre Lumière (według danych Deadline).
To jeden z najdłuższych aplauzów tegorocznego festiwalu i wynik bardzo bliski historycznemu rekordowi Cannes
. Ten nadal należy do filmu "Labirynt Fauna
" Guillermo del Toro
, który w 2006 roku został nagrodzony 22-minutową owacją.
O czym opowiada "The Black Ball"?
"The Black Ball
" to trzeci hiszpański film prezentowany w konkursie głównym tegorocznego Cannes
. Produkcja opowiada historię trzech homoseksualnych mężczyzn żyjących w różnych epokach historycznych. Ich losy łączą wątki pożądania, bólu i dziedzictwa. Inspiracją dla filmu była jedna z niedokończonych prac hiszpańskiego poety Federica Garcíi Lorki
.
Obok Penélope Cruz
w obsadzie znaleźli się również Glenn Close
, Miguel Bernardeau
oraz hiszpański muzyk Guitarricadelafuente.
Za reżyserię odpowiada duet Javier Calvo
i Javier Ambrossi
, którzy współtworzyli także scenariusz razem z Alberto Conejero
. Film powstał jako koprodukcja platformy Movistar Plus+, firmy Suma Content Films oraz należącego do Pedra Almodóvara
studia El Deseo.
Zdjęcia realizowano przez 12 tygodni w różnych regionach Hiszpanii, m.in. w Andaluzji, Madrycie i Kastylii-León. To pierwszy pełnometrażowy film Calvo
i Ambrossiego
od czasu "Powołania
" z 2017 roku. Poniżej fragment oklasków dla filmu i twórców: