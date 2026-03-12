Barbra Streisand otrzyma honorową Złotą Palmę

Niedawno informowaliśmy, że Peter Jackson odbierze honorową Złotą Palmę podczas zbliżającego się Festiwalu Filmowego w Cannes. Okazuje się, że zaszczyt ten przypadnie także Barbrze Streisand.
Dokonania Barbry Streisand
Getty Images © Emma McIntyre
Artystka odbierze nagrodę podczas ceremonii zamknięcia festiwalu - 23 maja. Jackson
swoją Złotą Palmę otrzyma z kolei podczas ceremonii otwarcia (12 maja). W oświadczeniu Streisand
przekazała, że do grona laureatów dołącza z poczuciem dumy i z pokorą i że czuje sie zainspirowana dotychczasowymi zdobywcami tego wyróżnienia. Podkreśliła również, że kino ma niezwykłą moc otwierania widzów na historie ukazujące wspólne doświadczenia i różne perspektywy. Barbra Streisand to zdobywczyni dwóch Oscarów, dziesięciu nagród Grammy i czterech statuetek Emmy.
Widzowie znają ją m.in. z filmów "Zabawna dziewczyna
", "Hello, Dolly
", "Miłość ma dwie twarze
", "Jentł
", "Tacy byliśmy
", "Narodziny gwiazdy
" oraz "Poznaj moich rodziców
".
Dyrektor festiwalu Thierry Frémaux
określił Streisand mianem globalnej gwiazdy i artystki, która przez lata tworzyła projekty w pełni odzwierciedlające jej osobowość. Z kolei przewodnicząca festiwalu Iris Knobloch podkreśliła, że organizatorzy chcieli w tym roku uhonorować twórczynię, która swoją sztuką i konsekwencją w dążeniu do artystycznej wolności wywarła wpływ na kulturę. Streisand
być może zobaczymy na scenie już za kilka dni - podczas rozdania Oscarów
, gdzie ma ponoć oddać hołd zmarłemu Robertowi Redfordowi
.
"Poznaj moich rodziców" - zwiastun