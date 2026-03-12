Newsy Filmy Inne Barbra Streisand otrzyma honorową Złotą Palmę
Niedawno informowaliśmy, że Peter Jackson odbierze honorową Złotą Palmę podczas zbliżającego się Festiwalu Filmowego w Cannes. Okazuje się, że zaszczyt ten przypadnie także Barbrze Streisand
Artystka odbierze nagrodę podczas ceremonii zamknięcia festiwalu - 23 maja. Jackson swoją Złotą Palmę otrzyma z kolei podczas ceremonii otwarcia (12 maja). W oświadczeniu Streisand przekazała, że do grona laureatów dołącza z poczuciem dumy i z pokorą i że czuje sie zainspirowana dotychczasowymi zdobywcami tego wyróżnienia. Podkreśliła również, że kino ma niezwykłą moc otwierania widzów na historie ukazujące wspólne doświadczenia i różne perspektywy.

Barbra Streisand to zdobywczyni dwóch Oscarów, dziesięciu nagród Grammy i czterech statuetek Emmy. Widzowie znają ją m.in. z filmów "Zabawna dziewczyna", "Hello, Dolly", "Miłość ma dwie twarze", "Jentł", "Tacy byliśmy", "Narodziny gwiazdy" oraz "Poznaj moich rodziców".

Dyrektor festiwalu Thierry Frémaux określił Streisand mianem globalnej gwiazdy i artystki, która przez lata tworzyła projekty w pełni odzwierciedlające jej osobowość. Z kolei przewodnicząca festiwalu Iris Knobloch podkreśliła, że organizatorzy chcieli w tym roku uhonorować twórczynię, która swoją sztuką i konsekwencją w dążeniu do artystycznej wolności wywarła wpływ na kulturę.

Streisand być może zobaczymy na scenie już za kilka dni - podczas rozdania Oscarów, gdzie ma ponoć oddać hołd zmarłemu Robertowi Redfordowi.

