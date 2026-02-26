Newsy Filmy Festiwale i nagrody Cannes 2026: Chan-wook Park na czele festiwalowego jury
Festiwale i nagrody / Filmy

Cannes 2026: Chan-wook Park na czele festiwalowego jury

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Cannes+2026%3A+Chan-wook+Park+przewodnicz%C4%85cym+jury+79.+edycji+festiwalu-165368
Cannes 2026: Chan-wook Park na czele festiwalowego jury
źródło: Getty Images
autor: Jeff Kravitz
To już oficjalne: Chan-wook Park stanie na czele jury 79. edycji Festiwalu Filmowego w Cannes. Tym samym twórca "Oldboya" zapisze się w historii jako pierwszy Koreańczyk przewodniczący obradom festiwalowego jury. Tegoroczna odsłona imprezy odbędzie się w dniach 12–23 maja.

Kim jest Chan-wook Park?



GettyImages-2255084331.jpg Getty Images © JC Olivera


Park to jeden z najbardziej cenionych współczesnych reżyserów. Międzynarodową uwagę zwrócił na siebie filmem "J.S.A", ale prawdziwy przełom przyszedł w 2004 roku wraz z premierą wspomnianego "Oldboya" w Cannes. Obraz zdobył wówczas Grand Prix jury (a mówiło się, że ówczesny przewodniczący Quentin Tarantino chciał przyznać mu Złotą Palmę).

Reżyser wielokrotnie wracał na Lazurowe Wybrzeże i rzadko wyjeżdżał z pustymi rękami. Przykładowo "Służąca" została nagrodzona za scenografię, a za thriller "Podejrzana" otrzymał nagrodę dla najlepszego reżysera.

W oficjalnym komunikacie władze festiwalu podkreśliły jego umiejętność portretowania bohaterów o skomplikowanych losach. Zaznaczono również, że jego nominacja jest symbolem silnej więzi Cannes z koreańskim reżyserem. 

Sam Park przyznał, że z niecierpliwością czeka na dwa tygodnie intensywnego oglądania i dyskutowania o filmach. W oświadczeniu podkreślił, że kino jest miejscem wspólnoty - przestrzenią, w której możemy wyzwolić swą duszę, a wspólne przeżywanie seansu staje się aktem solidarności w podzielonym świecie.

"Oldboy" - zwiastun



Powiązane artykuły Chan-wook Park

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

VOD Seriale

Emma Roberts pójdzie na wojnę. Ślubną

Filmy Box office

"Krzyk 7" będzie hitem? Są nowe prognozy box office

4 komentarze
Filmy

Wiemy, co dalej z serialem "Branża". Koniec jest bliski

1 komentarz
Filmy

"Jackass 5" i... koniec? Johnny Knoxville o przyszłości cyklu

5 komentarzy
Filmy

Plejada gwiazd w nowym filmie twórcy "Spotlight"

VOD Seriale

"Siedmiu wspaniałych" jako serial. Matt Dillon pierwszą gwiazdą

4 komentarze
Filmy

Twórca "Niedobranych" opowie o nawiedzonym sklepie meblowym