Cannes 2026: Chan-wook Park na czele festiwalowego jury

To już oficjalne: Chan-wook Park stanie na czele jury 79. edycji Festiwalu Filmowego w Cannes. Tym samym twórca "Oldboya" zapisze się w historii jako pierwszy Koreańczyk przewodniczący obradom festiwalowego jury. Tegoroczna odsłona imprezy odbędzie się w dniach 12–23 maja.
Kim jest Chan-wook Park?
Park Getty Images © JC Olivera
to jeden z najbardziej cenionych współczesnych reżyserów. Międzynarodową uwagę zwrócił na siebie filmem "J.S.A
", ale prawdziwy przełom przyszedł w 2004 roku wraz z premierą wspomnianego "Oldboya
" w Cannes
. Obraz zdobył wówczas Grand Prix jury (a mówiło się, że ówczesny przewodniczący Quentin Tarantino
chciał przyznać mu Złotą Palmę).
Reżyser wielokrotnie wracał na Lazurowe Wybrzeże i rzadko wyjeżdżał z pustymi rękami. Przykładowo "Służąca
" została nagrodzona za scenografię, a za thriller "Podejrzana
" otrzymał nagrodę dla najlepszego reżysera.
W oficjalnym komunikacie władze festiwalu podkreśliły jego umiejętność portretowania bohaterów o skomplikowanych losach. Zaznaczono również, że jego nominacja jest symbolem silnej więzi Cannes z koreańskim reżyserem.
Sam Park
przyznał, że z niecierpliwością czeka na dwa tygodnie intensywnego oglądania i dyskutowania o filmach. W oświadczeniu podkreślił, że kino jest miejscem wspólnoty - przestrzenią, w której możemy wyzwolić swą duszę, a wspólne przeżywanie seansu staje się aktem solidarności w podzielonym świecie.
