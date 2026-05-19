Cannes 2026. Czy to jest faworyt do Złotej Palmy?

Kto zdobędzie Złotą Palmę? Na to pytanie odpowiedź poznamy już w sobotę, jednak media próbują odgadnąć decyzje jury na wszelkie sposoby. W ostatnich latach jednym z popularniejszych wskaźników stała się długość owacji po premierze filmu. Biorąc pod uwagę ten wskaźnik, wygląda na to, że poniedziałkowa premiery na festiwalu w Cannes stała się faworytami do nagród.
12-minutowe owacje dla dwóch filmów pokazanych w poniedziałek
Najpierw na pozycję faworyta wysunął się "Fjord"
. To nowy film zdobywcy Złotej Palmy Cristiana Mungiu
i zarazem pierwszy zrealizowany w języku angielskim. Jego gwiazdami są Sebastian Stan
i Renate Reinsve
.
Film jest historią rumuńsko-norweskiego małżeństwa, które wraca do rodzinnej wioski kobiety. Ich spokojna egzystencja zostaje zaburzona, kiedy nawiązują relację z sąsiadami, którzy mają zupełnie inne spojrzenie na świat. "Fjord"
został nagrodzony najdłuższą owacją tegorocznej edycji festiwalu w Cannes, trwającą aż 12 minut. W amerykańskich mediach już mówi się o tym, że jest to główny kandydat do Złotej Palmy.
Ale kolejna poniedziałkowa premiera wyrównała osiągnięcie "Fjordu
". Także 12-minutową owacją nagrodzono nowy film Nicolasa Windinga Refna "Jej piekło"
. Jego film co prawda Złotej Palmy nie zdobędzie (nie jest w konkursie głównym), ale inne nagrody może.
To pierwszy film reżysera po przejściu przez niego operacji serca. Artysta nawiązał do tego w wystąpieniu przed widownią, w którym stwierdził, że doświadczenie to zmieniło go i że jest bardzo wdzięczny mogąc znów być w Cannes. "Jej piekło"
rozgrywa się w futurystycznym hotelu, w którym gromadzi się grupa pięknych kobiet. To obsada widowiska sf w stylu "Barbarelli
". Jednak kobiety znalazły się na celowniku nieuchwytnego seryjnego zabójcy znanego jako Leather Man.
Podobnie jak Mungiu
, Refn
ma już na swoim koncie nagrodę w Cannes. W 2011 roku został uznany najlepszym reżyserem za swój film "Drive
" (który wtedy otrzymał 15-minutową owację).
Zwiastun filmu "Jej piekło"