Cannes 2026. Czy to jest faworyt do Złotej Palmy?
Kto zdobędzie Złotą Palmę? Na to pytanie odpowiedź poznamy już w sobotę, jednak media próbują odgadnąć decyzje jury na wszelkie sposoby. W ostatnich latach jednym z popularniejszych wskaźników stała się długość owacji po premierze filmu. Biorąc pod uwagę ten wskaźnik, wygląda na to, że poniedziałkowa premiery na festiwalu w Cannes stała się faworytami do nagród.

12-minutowe owacje dla dwóch filmów pokazanych w poniedziałek



Najpierw na pozycję faworyta wysunął się "Fjord". To nowy film zdobywcy Złotej Palmy Cristiana Mungiu i zarazem pierwszy zrealizowany w języku angielskim. Jego gwiazdami są Sebastian Stan i Renate Reinsve.

Film jest historią rumuńsko-norweskiego małżeństwa, które wraca do rodzinnej wioski kobiety. Ich spokojna egzystencja zostaje zaburzona, kiedy nawiązują relację z sąsiadami, którzy mają zupełnie inne spojrzenie na świat.

"Fjord" został nagrodzony najdłuższą owacją tegorocznej edycji festiwalu w Cannes, trwającą aż 12 minut. W amerykańskich mediach już mówi się o tym, że jest to główny kandydat do Złotej Palmy.


Ale kolejna poniedziałkowa premiera wyrównała osiągnięcie "Fjordu". Także 12-minutową owacją nagrodzono nowy film Nicolasa Windinga Refna "Jej piekło". Jego film co prawda Złotej Palmy nie zdobędzie (nie jest w konkursie głównym), ale inne nagrody może.

To pierwszy film reżysera po przejściu przez niego operacji serca. Artysta nawiązał do tego w wystąpieniu przed widownią, w którym stwierdził, że doświadczenie to zmieniło go i że jest bardzo wdzięczny mogąc znów być w Cannes.

"Jej piekło" rozgrywa się w futurystycznym hotelu, w którym gromadzi się grupa pięknych kobiet. To obsada widowiska sf w stylu "Barbarelli". Jednak kobiety znalazły się na celowniku nieuchwytnego seryjnego zabójcy znanego jako Leather Man.

Podobnie jak Mungiu, Refn ma już na swoim koncie nagrodę w Cannes. W 2011 roku został uznany najlepszym reżyserem za swój film "Drive" (który wtedy otrzymał 15-minutową owację).

