Cannes 2026: Entuzjastyczne przyjęcie "Ojczyzny" Pawła Pawlikowskiego. Zdjęcia z premiery

W Cannes odbyła się dziś premiera nowego filmu Pawła Pawlikowskiego - "Ojczyzna". Został on przyjęty bardzo entuzjastycznie i otrzymał kilkuminutową owację na stojąco od widzów w Grand Théâtre Lumière. Poniżej zdjęcia z premiery - na której byli obecni m.in. twórcy filmu, Demi Moore i Chloé Zhao - i więcej informacji.
Po pokazie głos zabrał Pawlikowski, który zażartował: Mam nadzieję, że przynajmniej połowa z was robi to szczerze. Reżyser podziękował również ekipie oraz obsadzie, dodając, że po raz pierwszy naprawdę dobrze oglądało mu się jeden z własnych filmów i komplementując aktorów i zdjęcia. W sieci pojawiają się już recenzje - w chwili, gdy publikujemy ten tekst, w serwisie Rotten Tomatoes wszystkie zebrane oznaczone są jako pozytywne.
"Ojczyzna" to pierwszy pełnometrażowy projekt reżysera od czasu głośnej "Zimnej wojny", która również debiutowała w Cannes, przynosząc twórcy nagrodę za reżyserię, a później zdobywając trzy nominacje do Oscara. Akcja nowego dzieła osadzona jest w realiach powojennych, a jego bohaterami są laureat Nagrody Nobla Thomas Mann oraz jego córka Erika Mann. W rolach głównych wystąpili Hanns Zischler i Sandra Hüller. Ojciec i córka przemierzają zniszczone Niemcy - od kontrolowanego przez Amerykanów Frankfurtu po radziecki Weimar.
W oficjalnym oświadczeniu Pawlikowski podkreślił, że film opowiada o zawirowaniach historii, wygnaniu oraz potrzebie domu i przynależności. Reżyser przyznał również, że twórcy pozwolili sobie na pewne odstępstwa od faktów historycznych, starając się jednak zachować przede wszystkim emocjonalną prawdę opowiadanej historii. Przy produkcji Pawlikowski ponownie współpracował ze sprawdzonym zespołem, w tym z operatorem Łukaszem Żalem.