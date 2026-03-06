Peter Jackson otrzyma honorową Złotą Palmę na festiwalu w Cannes

Peter Jackson otrzyma honorową Złotą Palmę podczas tegorocznego Festiwalu Filmowego w Cannes! Wyróżnienie ma być uhonorowaniem całokształtu twórczości nowozelandzkiego filmowca, który dał nam m.in. trylogię "Władca Pierścieni".
Organizatorzy festiwalu podkreślili w oświadczeniu, że Jackson
ma imponujący dorobek łączący widowiskowe hollywoodzkie produkcje z autorskim podejściem do kina, wyróżniający się "niezwykłą wizją artystyczną i odwagą technologiczną".
Kariera Petera Jacksona
Choć żaden z filmów Jacksona nie znalazł się dotąd w konkursie głównym w Cannes, jego związki z festiwalem sięgają końca lat 80. Getty Images © Dave J Hogan
W 1988 roku przywiózł na targi filmowe swój debiut "Zły smak
", gdzie zdobył międzynarodową dystrybucję dla niskobudżetowego horroru. Z kolei w 2001 roku zaprezentował w Cannes
26 minut materiałów promocyjnych z filmu "Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia
", przekonując sceptycznych wówczas dystrybutorów do ogromnego projektu. Nikt zapewne nie żałował - trylogia zarobiła na całym świecie około 3 miliardów dolarów i zdobyła łącznie 17 Oscarów.
Ostatnia część - "Władca Pierścieni: Powrót Króla
" otrzymała aż 11 statuetek, w tym za najlepszy film. Sukcesem finansowym okazała się także późniejsza trylogia "Hobbit
", choć odbiór krytyków i widzów nie był już tak pozytywny. Po "Władcy" reżyser zrealizował także m.in. remake "King Konga
" oraz "Nostalgię anioła
". W ostatnich latach skupia się głównie na dużych projektach dokumentalnych, takich jak "I młodzi pozostaną", gdzie odrestaurował archiwalne materiały z I wojny światowej, czy serial dokumentalny "The Beatles: Get Back".
Warto pamiętać także o jego projektach sprzed "Władcy Pierścieni
" - m.in. "Martwicy mózgu
" oraz "Niebiańskich istotach
". Reżyser stwierdził, że otrzymanie honorowej Złotej Palmy to jeden z największych zaszczytów w jego karierze.
Twórca zostanie uhonorowany podczas ceremonii otwarcia 79. edycji festiwalu 12 maja. Dyrektor artystyczny Thierry Frémaux
stwierdził, że w historii kina można mówić o czasie "przed i po Peterze Jacksonie
", ponieważ reżyser na stałe zmienił sposób tworzenia wielkich filmowych widowisk.
