Newsy Filmy Inne Peter Jackson otrzyma honorową Złotą Palmę na festiwalu w Cannes
Inne / Filmy

Peter Jackson otrzyma honorową Złotą Palmę na festiwalu w Cannes

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Cannes+2026%3A+Peter+Jackson+dostanie+honorow%C4%85+Z%C5%82ot%C4%85+Palm%C4%99-165493
Peter Jackson otrzyma honorową Złotą Palmę na festiwalu w Cannes
źródło: Getty Images
autor: Eric Charbonneau
Peter Jackson otrzyma honorową Złotą Palmę podczas tegorocznego Festiwalu Filmowego w Cannes! Wyróżnienie ma być uhonorowaniem całokształtu twórczości nowozelandzkiego filmowca, który dał nam m.in. trylogię "Władca Pierścieni".

Organizatorzy festiwalu podkreślili w oświadczeniu, że Jackson ma imponujący dorobek łączący widowiskowe hollywoodzkie produkcje z autorskim podejściem do kina, wyróżniający się "niezwykłą wizją artystyczną i odwagą technologiczną".

TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ


Kariera Petera Jacksona



GettyImages-1072223134.jpg Getty Images © Dave J Hogan


Choć żaden z filmów Jacksona nie znalazł się dotąd w konkursie głównym w Cannes, jego związki z festiwalem sięgają końca lat 80. W 1988 roku przywiózł na targi filmowe swój debiut "Zły smak", gdzie zdobył międzynarodową dystrybucję dla niskobudżetowego horroru. Z kolei w 2001 roku zaprezentował w Cannes 26 minut materiałów promocyjnych z filmu "Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia", przekonując sceptycznych wówczas dystrybutorów do ogromnego projektu.

Nikt zapewne nie żałował - trylogia zarobiła na całym świecie około 3 miliardów dolarów i zdobyła łącznie 17 Oscarów. Ostatnia część - "Władca Pierścieni: Powrót Króla" otrzymała aż 11 statuetek, w tym za najlepszy film. Sukcesem finansowym okazała się także późniejsza trylogia "Hobbit", choć odbiór krytyków i widzów nie był już tak pozytywny.  Po "Władcy" reżyser zrealizował także m.in. remake "King Konga" oraz "Nostalgię anioła". W ostatnich latach skupia się głównie na dużych projektach dokumentalnych, takich jak "I młodzi pozostaną", gdzie odrestaurował archiwalne materiały z I wojny światowej, czy serial dokumentalny "The Beatles: Get Back". Warto pamiętać także o jego projektach sprzed "Władcy Pierścieni" - m.in. "Martwicy mózgu" oraz "Niebiańskich istotach". 

Reżyser stwierdził, że otrzymanie honorowej Złotej Palmy to jeden z największych zaszczytów w jego karierze. Twórca zostanie uhonorowany podczas ceremonii otwarcia 79. edycji festiwalu 12 maja. Dyrektor artystyczny Thierry Frémaux stwierdził, że w historii kina można mówić o czasie "przed i po Peterze Jacksonie", ponieważ reżyser na stałe zmienił sposób tworzenia wielkich filmowych widowisk.

"Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia" - zwiastun



Powiązane artykuły Peter Jackson

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

VOD Filmy

"Maszyna do zabijania" czy do oglądania? Recenzja

Filmy

"Uśmiechnij się 3" w przygotowaniu. Jest jedno "ale"

3 komentarze
Inne Filmy

Nie żyje odtwórca roli Pokraka z "Pulp Fiction"

12 komentarzy
Filmy

PLOTKA: Powstaje nowa trylogia ze świata "Władcy Pierścieni"?

21 komentarzy
Filmy

Będą nowe "Potwory i spółka". Pixar przyznaje się do błędu

11 komentarzy
VOD Filmy

"Melania": data premiery w Prime Video ujawniona

7 komentarzy
Inne Filmy

Nie zgadniecie, co wyreżyseruje Tarantino

17 komentarzy