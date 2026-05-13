Cannes 2026: Peter Jackson otrzymał honorową Złotą Palmę. Wręczył mu ją Elijah Wood
The Hollywood Reporter / autor: /
źródło: Getty Images
autor: Stephane Cardinale - Corbis
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Peter Jackson został uhonorowany honorową Złotą Palmą podczas ceremonii otwarcia 79. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes.

Nagrodę twórcy trylogii "Władca Pierścieni" wręczył Elijah Wood, czyli ekranowy Frodo Baggins. Wood wspominał ze sceny moment, w którym dowiedział się, że dostał rolę w filmach Jacksona: Usiadłem wtedy na podłodze w swoim pokoju i wiedziałem, że moje życie podzieliło się na "przed" i "po".

Peter Jackson podczas przemówienia wrócił pamięcią do początków kariery. Opowiadał, że swój debiutancki film "Zły smak" kręcił przez cztery lata wyłącznie w weekendy, równolegle pracując jako grawer fotograficzny w Nowej Zelandii. Produkcja została zaprezentowana dystrybutorom właśnie w Cannes. Gdyby film się tutaj nie sprzedał, wróciłbym do Nowej Zelandii i swojej dawnej pracy. Na szczęście sprzedał się bardzo dobrze. To rozpoczęło moją karierę.

Jackson przypomniał również, jak ważny dla sukcesu "Władcy Pierścieni: Drużyny Pierścienia" okazał się festiwal. To właśnie w Cannes w 2001 roku pokazano 20 minut materiału, które pozytywnie wpłynęło na nastawienie widzów. To zmieniło postrzeganie filmu. Kiedy '"Drużyna Pierścienia" weszła do kin w grudniu, była już wyczekiwanym filmem, co prawdopodobnie nie stałoby się bez Cannes. Po przemówieniu reżyser został nagrodzony długą owacją na stojąco. Organizatorzy przygotowali też muzyczną niespodziankę - francuskie wokalistki Theodora i Oklou wykonały utwór "Get Back". 

Ceremonię otwarcia oficjalnie rozpoczęły Jane Fonda i Gong Li. Fonda mówiła ze sceny o sile kina i znaczeniu opowiadania historii w podzielonym politycznie świecie. Po części oficjalnej odbyła się światowa premiera filmu "The Electric Kiss" w reżyserii Pierre’a Salvadoriego. Na czerwonym dywanie pojawili się również członkowie konkursowego jury, wśród nich Park Chan-wook, Demi Moore, Chloé Zhao i Stellan Skarsgård.

