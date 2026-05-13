Cannes 2026: Peter Jackson otrzymał honorową Złotą Palmę. Wręczył mu ją Elijah Wood

Nagrodę twórcy trylogii "Władca Pierścieni" wręczył Elijah Wood, czyli ekranowy Frodo Baggins. Wood wspominał ze sceny moment, w którym dowiedział się, że dostał rolę w filmach Jacksona: Usiadłem wtedy na podłodze w swoim pokoju i wiedziałem, że moje życie podzieliło się na "przed" i "po".
Peter Jackson podczas przemówienia wrócił pamięcią do początków kariery. Opowiadał, że swój debiutancki film "Zły smak" kręcił przez cztery lata wyłącznie w weekendy, równolegle pracując jako grawer fotograficzny w Nowej Zelandii. Produkcja została zaprezentowana dystrybutorom właśnie w Cannes. Gdyby film się tutaj nie sprzedał, wróciłbym do Nowej Zelandii i swojej dawnej pracy. Na szczęście sprzedał się bardzo dobrze. To rozpoczęło moją karierę.
Jackson przypomniał również, jak ważny dla sukcesu "Władcy Pierścieni: Drużyny Pierścienia" okazał się festiwal. To właśnie w Cannes w 2001 roku pokazano 20 minut materiału, które pozytywnie wpłynęło na nastawienie widzów. To zmieniło postrzeganie filmu. Kiedy '"Drużyna Pierścienia" weszła do kin w grudniu, była już wyczekiwanym filmem, co prawdopodobnie nie stałoby się bez Cannes. Po przemówieniu reżyser został nagrodzony długą owacją na stojąco. Organizatorzy przygotowali też muzyczną niespodziankę - francuskie wokalistki Theodora i Oklou wykonały utwór "Get Back".