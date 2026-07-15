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Carey Mulligan w ekranizacji Sylvii Plath. Na ekranie Billie Eilish

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Carey+Mulligan+w+ekranizacji+Sylvii+Plath.+Na+ekranie+Billie+Eilish-167575
Carey Mulligan w ekranizacji Sylvii Plath. Na ekranie Billie Eilish
Carey Mulligan dołączyła do obsady ekranizacji "Szklanego klosza" – popularnej powieści Sylvii Plath. Aktorka trafia do projektu tuż po zdobyciu nominacji do nagrody Emmy za drugi sezon serialu "Awantura". Pierwszy raz na ekranie zobaczymy też Billie Eilish.

Ekranizacja książki "Szklany klosz" – o czym opowie?



Książka opowiada historię 19-letniej Esther Greenwood, która zdobywa prestiżowy staż w redakcji czasopisma w Nowym Jorku. To, co miało być początkiem wielkiej kariery, szybko zamienia się jednak w źródło narastającego niepokoju. Zamiast ekscytacji dziewczyna doświadcza głębokiego kryzysu tożsamości i poczucia wyobcowania. Coraz bardziej przytłaczają ją również społeczne oczekiwania wobec kobiet w latach 50.

GettyImages-2273584382.jpg Getty Images © Eamonn McCormack
Billie Eilish
Choć projekt nie został jeszcze oficjalnie ogłoszony, internetowe źródła podają, że Mulligan wcieli się w panią Greenwood, matkę głównej bohaterki Esther Greenwood, którą zagra Billie Eilish. Za reżyserię odpowiada Sarah Polley, laureatka Oscara za scenariusz do filmu "Głosy kobiet".

Według nieoficjalnych informacji w obsadzie może znaleźć się także Connor Storrie znany z serialu "Gorąca rywalizacja".

Carey Mulligan – największe osiągnięcia


Carey Mulligan ma na koncie trzy nominacje do Oscara za role w filmach "Była sobie dziewczyna", "Obiecująca. Młoda. Kobieta." oraz "Maestro" Bradleya Coopera. W tym roku zebrała również świetne recenzje za występ u boku Oscara Isaaca w drugim sezonie serialu "Awantura" Netfliksa, a niedawno otrzymała także nominację do nagrody BAFTA za rolę drugoplanową w filmie "The Ballad of Wallis Island".

Carey Mulligan w 2. sezonie serialu "Awantura" – zobacz zwiastun




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