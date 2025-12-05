Newsy Filmy Inne Cary-Hiroyuki Tagawa nie żyje. Shang Tsung z filmu "Mortal Kombat" miał 75 lat
Cary-Hiroyuki Tagawa nie żyje. Shang Tsung z filmu "Mortal Kombat" miał 75 lat

Smutna wiadomość dotarła do nas z Kalifornii. W wieku 75 lat zmarł aktor Cary-Hiroyuki Tagawa. Fani na całym świecie pamiętają go jako Shang Tsunga z filmu "Mortal Kombat" oraz z serialu "Człowiek z Wysokiego Zamku".

Od Bertolucciego, przez Bonda i "Mortal Kombat", po ekranizację Dicka. Skąd znamy Tagawę?



Cary-Hiroyuki Tagawa urodził się w 1950 roku w Tokio. Jego ojciec był wojskowym. Jako nastolatek przeprowadził się do Ameryki. Osiadł w Los Angeles, gdzie uczył własnego stylu walki i marzył o karierze aktora.

Jako statysta debiutował w filmie "Wielka draka w chińskiej dzielnicy". Pierwszą prawdziwą rolę aktorską zawdzięcza włoskiemu mistrzowi Bernardo Bertolucciemu w nagradzanym filmie "Ostatni cesarz".

Udział w tym projekcie sprawił, że został zauważony w Hollywood. Choć początkowo otrzymywane oferty nie były zbyt skomplikowane. Zagrał na przykład "Azjatę" w komedii "Bliźniacy" z Arnoldem Schwarzeneggerem i Dannym DeVito.

W 1989 roku znalazł się w obsadzie filmu o Jamesie Bondzie "Licencja na zabijanie", a dwa lata później zagrał w "Ostrym pokerze w małym Tokio". W 1993 roku pojawił się u boku Seana Connery'ego i Wesleya Snipesa w filmie "Wschodzące słońce".


Punktem kulminacyjnym tego okresu jego kariery okazał się rok 1995, kiedy to do kin trafił "Mortal Kombat". Cary-Hiroyuki Tagawa wcielił się tam w wielkiego złego Shang Tsunga. Do postaci tej powrócił po latach w serialu "Mortal Kombat: Legacy".

Później aktor zagrał w takich produkcjach jak: "Duch", "Pearl Harbor", "Planeta małp", "Elektra", "Wyznania gejszy", "Mój przyjaciel Hachiko", "Tekken", "47 roninów". W ostatnich latach jego najważniejszą rolą był Nobusuke Tagomi z serialu "Człowiek z Wysokiego Zamku". Jego ostatnią rolą jest dubbing w serialu animowanym "Niebieskooki samuraj".

Cary-Hiroyuki Tagawa zmarł w szpitalu w Santa Barbara po komplikacjach związanych z przebytym udarem.

Zwiastun filmu "Mortal Kombat"




