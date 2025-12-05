Cary-Hiroyuki Tagawa nie żyje. Shang Tsung z filmu "Mortal Kombat" miał 75 lat

Smutna wiadomość dotarła do nas z Kalifornii. W wieku 75 lat zmarł aktor Cary-Hiroyuki Tagawa. Fani na całym świecie pamiętają go jako Shang Tsunga z filmu "Mortal Kombat" oraz z serialu "Człowiek z Wysokiego Zamku".
Od Bertolucciego, przez Bonda i "Mortal Kombat", po ekranizację Dicka. Skąd znamy Tagawę? Cary-Hiroyuki Tagawa
urodził się w 1950 roku w Tokio. Jego ojciec był wojskowym. Jako nastolatek przeprowadził się do Ameryki. Osiadł w Los Angeles, gdzie uczył własnego stylu walki i marzył o karierze aktora.
Jako statysta debiutował w filmie "Wielka draka w chińskiej dzielnicy
". Pierwszą prawdziwą rolę aktorską zawdzięcza włoskiemu mistrzowi Bernardo Bertolucciemu
w nagradzanym filmie "Ostatni cesarz"
.
Udział w tym projekcie sprawił, że został zauważony w Hollywood. Choć początkowo otrzymywane oferty nie były zbyt skomplikowane. Zagrał na przykład "Azjatę" w komedii "Bliźniacy"
z Arnoldem Schwarzeneggerem
i Dannym DeVito
.
W 1989 roku znalazł się w obsadzie filmu o Jamesie Bondzie "Licencja na zabijanie"
, a dwa lata później zagrał w "Ostrym pokerze w małym Tokio"
. W 1993 roku pojawił się u boku Seana Connery'ego
i Wesleya Snipesa
w filmie "Wschodzące słońce"
.
Punktem kulminacyjnym tego okresu jego kariery okazał się rok 1995, kiedy to do kin trafił "Mortal Kombat"
. Cary-Hiroyuki Tagawa
wcielił się tam w wielkiego złego Shang Tsunga
. Do postaci tej powrócił po latach w serialu "Mortal Kombat: Legacy"
.
Później aktor zagrał w takich produkcjach jak: "Duch", "Pearl Harbor", "Planeta małp", "Elektra", "Wyznania gejszy", "Mój przyjaciel Hachiko", "Tekken", "47 roninów"
. W ostatnich latach jego najważniejszą rolą był Nobusuke Tagomi
z serialu "Człowiek z Wysokiego Zamku"
. Jego ostatnią rolą jest dubbing w serialu animowanym "Niebieskooki samuraj"
. Cary-Hiroyuki Tagawa
zmarł w szpitalu w Santa Barbara po komplikacjach związanych z przebytym udarem.
Zwiastun filmu "Mortal Kombat"