CatchUp: Lubię filmy, które ryją mi banię! | Soundtrack #2

Gościem drugiego odcinka programu Soundtrack jest CatchUp – raper, producent i muzyk, który od kilku lat jest dużą częścią polskiej sceny rapowej. Współpracował m.in. z Taco Hemingwayem
i Arturem Rojkiem
a jego charakterystyczny styl można usłyszeć w utworach takich jak najnowszy singiel "Marnie" czy na albumie „Kuku na muniu”. Prywatnie, jak się okazuje po naszej rozmowie, jest sporym fanem kina, a seriali ogląda tak dużo, że… sam już nie pamięta, co właściwie widział!
Jakim filmem CatchUp opisałby swoje dotychczasowe życie artystyczne? Dlaczego „Avatar 2
” to według niego słaby film? Jak wyglądał proces tworzenia projektu club2020 i jakie ma plany muzyczne na najbliższą przyszłość? O tym wszystkim rozmawiamy w drugim odcinku Soundtrack.
Drugi odcinek programu Soundtrack obejrzysz TUTAJ
Soundtrack to program Filmwebu poświęcony temu, co łączy kino i muzykę.
W każdym odcinku Marcin Tarkowski zaprasza osoby ze świata muzyki, by porozmawiać nie tylko o ich twórczości, ale także o filmach, które je ukształtowały, inspiracjach, ulubionych ścieżkach dźwiękowych i osobistych kinowych doświadczeniach.
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