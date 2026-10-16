Newsy CatchUp: Lubię filmy, które ryją mi banię! | Soundtrack #2
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CatchUp: Lubię filmy, które ryją mi banię! | Soundtrack #2

Filmweb
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CatchUp: Lubię filmy, które ryją mi banię! | Soundtrack #2
Gościem drugiego odcinka programu Soundtrack jest CatchUp – raper, producent i muzyk, który od kilku lat jest dużą częścią polskiej sceny rapowej. Współpracował m.in. z Taco Hemingwayem i Arturem Rojkiem a jego charakterystyczny styl można usłyszeć w utworach takich jak najnowszy singiel "Marnie" czy na albumie „Kuku na muniu”. Prywatnie, jak się okazuje po naszej rozmowie, jest sporym fanem kina, a seriali ogląda tak dużo, że… sam już nie pamięta, co właściwie widział!

Jakim filmem CatchUp opisałby swoje dotychczasowe życie artystyczne? Dlaczego „Avatar 2” to według niego słaby film? Jak wyglądał proces tworzenia projektu club2020 i jakie ma plany muzyczne na najbliższą przyszłość? O tym wszystkim rozmawiamy w drugim odcinku Soundtrack.

Drugi odcinek programu Soundtrack obejrzysz TUTAJ


Soundtrack to program Filmwebu poświęcony temu, co łączy kino i muzykę. 

W każdym odcinku Marcin Tarkowski zaprasza osoby ze świata muzyki, by porozmawiać nie tylko o ich twórczości, ale także o filmach, które je ukształtowały, inspiracjach, ulubionych ścieżkach dźwiękowych i osobistych kinowych doświadczeniach.

Obejrzyj TUTAJ  

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